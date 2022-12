Stazione Monza Est: intanto c’è il nuovo sottopasso Einstein-De Marchi

Lunedì 12 dicembre, già prima della inaugurazione ufficiale, parecchie persone hanno imboccato il sottopasso ciclopedonale tra le vie Einstein e De Marchi che consente ai residenti dei due quartieri separati dalla ferrovia di evitare lunghi giri, magari per raggiungere le scuole o il Parco.

Monza: all’inaugurazione le amministrazioni a simboleggiare continuità del progetto

Monza sottopasso Einstein-De Marchi

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Paolo Pilotto, all’assessore ai Trasporti Giada Turato, al vicesindaco Egidio Longoni, a parecchi consiglieri del centrosinistra, ai rappresentanti della consulta Libertà, c’erano gli ex assessori Simone Villa, Paolo Confalonieri e Marco Longoni a simboleggiare la continuità amministrativa che ha garantito l’attuazione di un progetto pensato una ventina di anni fa, all’epoca della giunta guidata da Michele Faglia, il cui cantiere è iniziato nel 2020 ed è costato 1.702.404 euro.

«Il sottopasso – ha spiegato Pilotto – è un’opera necessaria che eviterà lunghi peripli alle 22.000 persone che vivono nei due quartieri».

«Mi auguro – ha affermato Turato – che serva per ripensare la città come un baluardo della mobilità sostenibile». Nelle prossime settimane, ha aggiunto, il Comune cercherà un accordo bonario con l’impresa che ha effettuato i lavori che, in seguito alla revisione dei prezzi, ha presentato agli uffici un conto maggiorato di circa 800.00 euro rispetto al contratto firmato.

Monza: sottopasso base di partenza per la stazione Est, ma non è imminente

Il sottopasso dovrebbe essere la base di partenza per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est che, però, non pare imminente: «Occorrono – ha precisato il sindaco – molti più denari rispetto a quanti ne sarebbero serviti dieci anni fa. Continueremo, comunque, a ragionare con Rfi e a cercare le risorse necessarie». Stazione Monza Est:

Monza: sottopasso chiuso di notte per salvarlo dai vandali

Almeno inizialmente il passaggio sarà accessibile dalle 7 alle 19 per evitare che, nonostante la presenza di telecamere, vengano imbrattate le pareti che dovrebbero, in ogni caso, essere facilmente pulibili in quanto sono state trattate con una vernice lavabili: «Tra qualche tempo – ha assicurato Pilotto – decideremo con i cittadini» se lasciare aperti i cancelli anche la notte.

Non è molto ottimista il parroco don Enrico Marelli che, dopo la benedizione, ha liquidato con una battuta gli auspici di chi spera che i vandali rimangano lontani da via Einstein: «Ho qualche dubbio – ha commentato – che i muri restino immacolati come la Vergine Maria».

Monza: fase sperimentale, allo studio posa seconda canalina per ciclisti

La fase sperimentale servirà, ha concluso Pilotto, anche per valutare la posa di una seconda canalina per le bici lungo le scale in quanto l’attuale è stata criticata dai ciclisti per la sua scomodità.