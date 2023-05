Trasporti sociali a Villasanta: la nota del Comune e l’autodenuncia del vicepresidente della coop

L’amministrazione comunale di Villasanta interviene con una nota dopo la notizia della segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione a carico della cooperativa La Speranza.

Trasporti sociali a Villasanta: segnalazione all’Anac, “precisa procedura amministrativa”

«Dal punto di vista formale non si tratta di una denuncia ma di una segnalazione di falsa dichiarazione resa dalla cooperativa in questione in fase di procedura di gara, rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal bando – spiegano dal Comune – in particolare quello di essere cooperativa di tipo sociale A».

La procedura, infatti, è stata avanzata d’ufficio proprio per le incongruenze che gli uffici comunali hanno riscontrato nella documentazione prodotto dalla Speranza nel momento in cui ha partecipato al bando pubblico per l’assegnazione del servizio di trasporto sociale, poi vinto dalla cooperativa Per Monza 2000 e Auser.

«Non si tratta di una scelta discrezionale – ribadiscono dal municipio – ma di una precisa procedura amministrativa, non giudiziaria, prevista dalla legge a garanzia della trasparenza delle procedure degli appalti pubblici e della correttezza degli operatori». Dunque non una scelta “politica” ma un passaggio obbligatorio per l’Ente, previsto dal Codice degli appalti (articolo 80 comma 12, aggiungono dall’amministrazione comunale) e «di competenza del responsabile unico del procedimento che rilevi la non veridicità delle dichiarazioni contenute negli atti. Se non venisse effettuata questa segnalazione – continuano da piazza Martiri della Libertà – il responsabile del procedimento commetterebbe il reato di omissione di atti d’ufficio».

Ora la competenza passa direttamente ad Anac. L’amministrazione intanto «ribadisce la piena fiducia nei confronti dei funzionari comunali e nella correttezza dell’operato sull’intera procedura riguardo il bando di accreditamento per il trasporto sociale».

Trasporti sociali a Villasanta: Varisco si autodenuncia agli uffici comunali

Riguardo la segnalazione all’Anac della cooperativa la Speranza c’è da registrare anche l’autodenuncia inoltrata domenica 21 maggio formalmente agli uffici comunali da Erminio Varisco, vicepresidente della cooperativa.

«Preso atto di quanto citato nella segnalazione inoltrata all’Anac dal responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Villasanta mi autodenuncio – ha scritto Varisco – dichiarando di essere corresponsabile della presunta falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, in particolare di essere cooperativa di tipo A».

La segnalazione, infatti, era stata inoltrata solo alla presidente della cooperativa, Rosa Bianca Corno.

Trasporti sociali a Villasanta: il 24 maggio la coop dall’avvocato

Nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio i rappresentanti della Speranza incontreranno il legale della cooperativa per pianificare i prossimi passi.