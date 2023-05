Il Comune di Villasanta denuncia la Speranza all’Anac

È ancora scontro tra la cooperativa La Speranza e il Comune di Villasanta. Nei giorni scorsi la realtà che da quasi quattro decenni si occupa di persone diversamente abili ha ricevuto una denuncia da parte del settore Servizi alla persona del Comune, che ha segnalato la cooperativa all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. A quanto raccontato dai referenti della cooperativa sociale di via D’Azeglio viene contestata la documentazione prodotta dalla Speranza in occasione della partecipazione al bando per il trasporto sociale, che ha visto vincitrice la cooperativa Per Monza 2000 che dal 4 ottobre 2021 è subentrata alla Speranza nel servizio di trasporto sociale per conto del Comune.

Il Comune di Villasanta denuncia la Speranza e la sorpresa del coop

«Ricevere questa denuncia ci ha lasciato sgomenti e delusi, e anche arrabbiati, non ce lo aspettavamo – ha commentato Erminio Varisco, vicepresidente della cooperativa -. Ho provato a incontrare il sindaco, Luca Ornago, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto giudiziario, ma purtroppo era impegnato e così gli ho lasciato il documento che è stato inviato dagli uffici comunali, perché ne prendesse visione. Non abbiamo avuto alcuna risposta». Nessun commento da parte dell’amministrazione comunale. Si tratta di un atto formale dovuto, avviato direttamente dagli uffici comunali preposti e non di una volontà politica. La cooperativa sociale La Speranza all’epoca della partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione del servizio di trasporto sociale avrebbe dichiarato requisiti non conformi a quelli richiesti dal bando stesso.

In attesa di sapere come e se la Speranza risponderà alla denuncia (è fissata una riunione tra i soci per il pomeriggio di venerdì 19 maggio), la cooperativa sta già lavorando per ottenere la certificazione di cooperativa di tipo A.

Il Comune di Villasanta denuncia la Speranza e la modifica al regolamento

In occasione dell’ultima assemblea, che si è svolta il 20 aprile, è stata votata la modifica dello statuto, ampliando le competenze. Una richiesta che è stata già approvata dalla Camera di Commercio, e che è via di definizione anche in Regione. «A noi non cambia molto – ha aggiunto Varisco – dobbiamo solo riorganizzare la suddivisione dei costi. Diventeremo una cooperativa mista di tipo A e B. Siamo nati come cooperativa di tipo B, che sono quelle che prevedono la presenza di disabili al loro interno. È la nostra vocazione e non vogliamo rinunciare alla nostra storia. Ci adeguiamo alle regole previste nel bando del Comune di Villasanta e diventiamo cooperativa di tipo A, ma non è scontato che parteciperemo poi al bando. Vedremo in seguito gli sviluppi di questa vicenda». La cooperativa è in attesa di conoscere anche l’esito della richiesta di accesso agli atti avanzata a fine marzo, per conoscere l’importo pagato dall’amministrazione per il servizio di trasporto sociale offerto dal nuovo gestore, e il numero degli utenti che hanno usufruito del servizio da quando c’è la cooperativa Per Monza 2000, da ottobre 2021 a settembre 2022.