Villasanta: il trasporto sociale va avanti in attesa della decisione del Tar sul bando

Sospeso il bando in attesa del pronunciamento del Tar fino all’8 settembre, il trasporto sociale a Villasanta sarà garantito comunque dalla cooperativa Monza 2000, con una proroga del contratto già in essere. A deciderlo è una determinazione pubblicata dal Comune di Villasanta lo scorso 28 luglio. Il contratto della cooperativa Monzese, titolare del servizio dallo scorso ottobre, è in scadenza al 30 luglio, sarà però prorogato per evitare l’interruzione del servizio di trasporto sociale, in attesa che il Tar decida in merito al bando proposto dall’amministrazione, che apre alla partecipazione solo delle cooperative sociali di tipo A e non alle cooperative di tipo B, come la Speranza. E proprio la Speranza, tramite l’avvocato Bruno Santamaria, ha citato l’amministrazione per “illegittimità” del bando.

Villasanta: il trasporto sociale va avanti e la posizione della Speranza

«Siamo convinti di avere tutte le carte in regola per poter partecipare a questo bando e garantire un ottimo servizio di trasporto sociale, così come abbiamo fatto negli ultimi trent’anni – ha ribadito Erminio Varisco, vicepresidente della Speranza -. Per questo abbiamo deciso di presentare comunque la nostra candidatura alla gara entro i termini stabiliti. E restiamo in attesa che il Tar ufficializzi la legittimità della nostra partecipazione al bando».

Villasanta: il trasporto sociale va avanti e la voce del Comune

Intanto dal palazzo comunale arriva una precisazione. «Il Tar non ha dato ragione alla cooperativa la Speranza. Ha emesso un decreto provvisorio che congela le procedure di affidamento fino all’8 settembre quando il tribunale deciderà provvisoriamente, dal momento che la decisione di merito avrà luogo in una data ancora successiva».In attesa delle decisioni del Tar l’amministrazione comunale garantirà comunque il servizio di trasporto sociale degli utenti in carico ai servizi sociali comunali.