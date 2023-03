Test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo nelle LloydsFarmacia di Monza e Brianza

In occasione della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile – LloydsFarmacia rinnova il suo impegno, con test gratuiti per i cittadini: glicemia, pressione e colesterolo, nelle 4 LloydsFarmacia presenti nella provincia di Monza e Brianza, di cui due a Lissone, una a Cornate D’Adda ed una a Desio.

Test gratuiti prenotabili telefonicamente o nelle farmacie di Lissone, Cornate d’Adda e Desio

È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, contattando il numero unico 02/80011022 o direttamente la farmacia di riferimento. A Lissone le farmacie aderenti all’iniziativa sono Lloyds Farmacia n.3 (via Pacinotti, 28) e Lloyds Farmacia n.4 (via L. Manara 21).Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumentato rischio di insorgenza di patologie di tipo cardiovascolare. L’esperienza dello scorso anno ha portato a 40.000 test gratuiti, di cui 1700 nella Provincia di Monza e Brianza, realizzati nei mesi di aprile e settembre nelle farmacie Lloyds.