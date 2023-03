Tamponamento tra due moto a Monza: tre feriti, i due più gravi sono di Brugherio

Tamponamento tra due moto, una guidata per prova da un aspirante acquirente, a Monza, attorno a mezzogiorno di sabato 18 marzo, in via Foscolo. Il bilancio è stato di tre feriti dei quali due in codice giallo, i tamponati. Si tratta di un 57enne, il conducente, e la passeggera, di 42, entrambi di Brugherio, portati entrambi all‘ospedale San Gerardo. Il terzo coinvolto, soccorso in codice verde, è un 46enne di Cinisello Balsamo: è stato portato al Policlinico di Monza.

Tamponamento tra due moto a Monza, sul posto la polizia locale

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta per i rilievi con una pattuglia, insieme a due ambulanze e una automedica inviate dal 118, il 46enne, che stava provando la moto per un eventuale acquisto, per cause al vaglio ha tamponato il motociclo che lo precedeva con in sella i due brugheresi.