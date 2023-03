Polizia locale in sirena coinvolta in un incidente: due agenti feriti

Due agenti della Polizia locale di Senago sono stati portati in ospedale per accertamenti dopo un incidente tra la macchina di servizio e un automobilista distratto, che non aveva visto l’auto in arrivo in sirena, intervenuta per rilevare un altro incidente. I tre, agenti e l’automobilista, non hanno riportato ferite serie e sono stati dimessi dopo le visite e le medicazioni del caso.

Polizia locale in sirena coinvolta in un incidente: stava intervenendo sul luogo di un tamponamento a catena

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 15 marzo, quando la pattuglia si stava recando in via Varese per i rilievi di un incidente a catena che aveva appena visti coinvolti tre veicoli. Gli agenti non hanno nemmeno avuto il tempo di iniziare i rilevamenti, anzi non sono nemmeno giunti sul posto, perché all’altezza di via Cavour angolo via Diaz sono entrati in contatto con un veicolo che stava svoltando, in modo improvviso. Per fortuna, nonostante la violenza della collisione nessuno si è fatto male in maniera seria. Ma i due sinistri, quello di via Varese e quello di via Cavour-Diaz, a questo punto, sono stati rilevati dai carabinieri di Garbagnate, intervenuti a loro volta, con i vigili ormai fuori gioco dall’altro incidente.