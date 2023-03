Violento incidente a Varedo, grave motociclista di 27 anni

Lotta tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale di Niguarda, il motociclista di 27 anni di Varedo che nella serata di martedì è rimasto vittima di un violentissimo incidente mentre percorreva via Circonvallazione, il tratto della Monza-Saronno che corre proprio al confine tra Varedo e Nova Milanese. Le sue condizioni rimangono gravi.

Violento incidente a Varedo, dinamica da accertare

È stato coinvolto nella collisione con una macchina di passaggio, condotta da un 80enne, appena passate le 19 del 28 febbraio. La dinamica è ancora tutta da accertare, i carabinieri avranno il compito di ricostruire quanto accaduto.

Dopo l’urto la motocicletta di grossa cilindrata ha strisciato per diverse decine di metri sull’asfalto, concludendo la sua corsa quasi completamente distrutta. Immediatamente il tratto di Monza-Saronno dove si è verificato l’incidente è stato bloccato dai mezzi di soccorso.

Violento incidente a Varedo, tratto non nuovo a incidenti

Sul corpo del motociclista sono state riscontrate diverse fratture. Nessun danno fisico invece per il pensionato, che si trovava alla guida di un veicolo di grosse dimensioni.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire le cause di una collisione così violenta lungo un rettilineo come quello alla congiunzione tra Varedo e Nova. Un tratto che non è nuovo a incidenti anche dagli esiti mortali, come ad esempio quello accaduto nel 2006 che, alla rotonda che sorge a poche decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente di martedì, costò la vita al giovane Davide Marotta. E che portò alla condanna definitiva del Comune di Nova Milanese per incuria stradale.