Giussano: multe +10%, i dati del 2022 della polizia locale

Nel 2022 sono stati 107 gli incidenti avvenuti sulle strade di Giussano rilevati dagli agenti della Polizia locale. Dato in leggero aumento rispetto ai 94 del 2021, ma in linea col periodo pre-pandemico che evidenzia come il tasso di incidentalità nelle ore diurne sia pari a un sinistro ogni 3 giorni. Di questi 107 incidenti, 53 sono stati con feriti, per un totale di 70 persone ferite, ma nessun decesso.

Complessivamente sono state 4.641 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comminate nel corso del 2022, in aumento del 10% rispetto alle 4.093 dell’annualità precedente. Sono alcuni dei dati emersi dal report delle alle attività svolte dalla Polizia nell’annualità 2022, una fotografia che evidenzia la trasversalità dei compiti svolti per garantire elevati standard di sicurezza alla cittadinanza.

Giussano: i dati del 2022 della polizia locale, 800 sanzioni per il disco orario

Lo scorso anno sono, infatti, aumentati i controlli per verificare il rispetto del Codice della strada – in modo particolare per quel che riguarda la sosta regolamentata con disco orario (circa 800 sanzioni), il rispetto dei divieti di sosta (110 sanzioni), e la velocità massima consentita – e sono cresciute in modo sensibile anche le sanzioni per omessa revisione, con 128 sanzioni rispetto alle 22 del 2021.

Giussano: i dati del 2022 della polizia locale, limiti di velocità

Nello specifico, il rispetto dei limiti massimi di velocità ha comportato 998 sanzioni (erano state 672 nel 2021) a carico di conducenti trovati a superare di non oltre 10 Km/h i limiti massimi di velocità stabiliti dalla legge e ulteriori 488 (325 nel 2021) per veicoli oltre i 10 Km/h e non oltre 40 Km/h dai limiti massimi di velocità. Risultano, invece, in netto calo le multe per passaggio col “rosso” semaforico (701 contro le 1.066 del 2021). Complessivamente, sono state emesse sanzioni pari a 618mila euro (erano 558mila nel 2021) per un totale di 4.827 punti tolti sulle patenti di guida, in questo caso in calo rispetto ai 5.222 del 2021.

Giussano: i dati del 2022 della polizia locale, regolamenti comunali

L’attenzione degli agenti di Polizia Locale si è concentrata anche sul rispetto dei regolamenti comunali: da qui derivano i 197 verbali (erano 102 nel 2021) per conferimento dei rifiuti in violazione alle regole in vigore, 17 verbali per esercizio della prostituzione su strada, 8 verbali per malgoverno degli animali (o disturbo della quiete pubblica causati dagli stessi), tra i quali il sequestro amministrativo di due esemplari per cattive condizioni di detenzione.

Giussano: i dati del 2022 della polizia locale, controlli a scuola

Infine, nell’ambito del Progetto finanziato dalla Prefettura “Scuole Sicure”, sono stati effettuati 68 Servizi in abiti civili in prossimità degli istituti scolastici e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

«Nel corso del 2022 sono stati 313 gli interventi eseguiti a seguito di richieste della popolazione, di cui 111 relazionati, alcuni dei quali nel corso dell’attività delle pattuglie serali. Un’attenzione particolare è dedicata alle scuole e ad alcune zone potenzialmente critiche del nostro territorio dove, in coordinamento con le altre Forze dell’ordine operative nella nostra città, vengono messe in atto azioni a tutela della sicurezza e della quiete pubblica», ha riferito il sindaco Marco Citterio.