Incidente tra due auto in Valassina a Seregno San Salvatore, un ferito

Incidente tra due auto in direzione Nord, lungo la Statale Valassina, nella mattinata di sabato 18 marzo con inevitabili conseguenze sul traffico. Il sinistro è accaduto per cause al vaglio della Polizia stradale all’altezza dell’uscita di Seregno San Salvatore.

Incidente in Valassina a Seregno in direzione nord

Sul posto oltre agli agenti si sono portati i mezzi inviati dal 118, un’ambulanza e un’automedica: un 32enne è soccorso dal personale paramedico in codice giallo e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.