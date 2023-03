Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente che nella tarda mattinata di giovedì ha coinvolto un uomo di 78 anni a Giussano. Percorrendo via Milano con la sua Jeep Renegade, ha perso il controllo dell’auto ed è andato contro i mezzi in sosta. Sul posto ambulanza e automedica insieme alla polizia locale, il 78enne è stato trasportato in codice giallo per sospetto trauma cranico.

Ingenti i danni alle auto coinvolte, la strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi.