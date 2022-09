Tampona e si allontana in Valassina, Polizia stradale di Monza indaga

La Polizia stradale di Monza, competente per la tratta stradale, è alla ricerca di un automobilista pirata che sabato 17 settembre attorno alle 21, lungo la Statale 36 Valassina, in direzione sud, nel tratto Lecchese, all’altezza di Garbagnate Monastero., ha tamponato violentemente una vecchia Fiat 500 – addobbata per un matrimonio – con due persone a bordo. Entrambe sono rimaste ferite.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Tampona e si allontana in Valassina, due feriti

Violento l’impatto con l’utilitaria Fiat che ha riportato seri danni. Altrettanto potrebbe essere per la vettura pirata il cui conducente ha comunque proceduto la marcia verso Milano senza fermarsi a prestare soccorso. I due a bordo, un uomo e una donna sui trent’anni, sono stati portati in codice giallo agli ospedali Sant’Anna di Como e di Erba. La superstrada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e spostare l’auto incidentata.

Tampona e si allontana in Valassina, raccolte testimonianze

Gli agenti monzesi giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze di altri automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso. Utili potrebbero essere le immagini della videosorveglianza della Statale per individuare l’auto che si è data alla fuga. L’automobilista rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni stradali.