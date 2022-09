Tamponamento a Meda, il furgone se ne va: autista identificato, patente sospesa per un anno

Un furgone tampona una autovettura e il conducente fugge senza prestare soccorso. È accaduto a Meda, martedì 13, intorno alle 18.15 in via Tre Venezie poco dopo l’uscita dalla superstrada, verso Seregno. Un Fiat Ducato condotto da un 51enne italiano residente a Milano, addetto al trasporto di merce, mentre erano incolonnati tamponava una Renault Megane alla cui guida si trovava M.M, 47 anni, residente a Carate Brianza.

Tamponamento a Meda: l’autista ha verificato le condizioni del tamponato ed è ripartito

L’autista del Ducato, scendeva dal suo mezzo e constatato che l’automobilista non aveva riportato gravi ferite, risaliva a bordo del suo mezzo e faceva ritorno sulla superstrada.

Pur dolorante l’automobilista scendeva dalla vettura e riusciva a riprendere la targa del Ducato, poi segnalata alla Polizia Locale accorsa sul posto assieme a un’ambulanza che trasportava l’automobilista al pronto soccorso di Desio, da cui veniva dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Tamponamento a Meda: le indagini hanno portato ad Aosta

A quel punto sono iniziate le indagini degli agenti della Polizia Locale alla ricerca del conducente del Ducato. Una ricerca lunga e assai complicata perché il mezzo risultava in leasing e a noleggio da un’azienda di Aosta, subito contattata. La Polizia Locale ha richiesto anche l’intervento della Polizia Stradale di Aosta, attraverso la quale riusciva a ottenere le generalità del conducente, convocato al comando di via Isonzo. Dove non si è ancora presentato.

Tamponamento a Meda: identificato e convocato al comando, non si è ancora presentato

Al 51enne residente a Milano è stata sospesa la patente per un anno per omissione di soccorso con denuncia all’autorità giudiziaria.

“Il ritardo nel conoscere le generalità dell’autista del Ducato – ha affermato il comandante della Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero – non ci ha permesso di intervenire subito, per verificare lo stato di salute del conducente. Stiamo aspettando di interrogarlo“.