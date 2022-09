Spray al peperoncino al Palio di Meda, daspo per un diciottenne

La 44° edizione del Palio è Meda è filata liscia e senza alcun intoppo sotto il piano organizzativo. I tempi spesso si sono dilatati, specie durante la sfilata dei carri per le vie centrali della città a causa delle continue chiusure dei passaggi a livello che hanno interrotto in continuazione lo snodarsi del lunghissimo corteo. C’è stato però un imprevisto mai registrato prima d’ora.

Spray al peperoncino al Palio di Meda: spruzzato nel bar dell’oratorio

In una delle serate terminali, con la sospensione dei giochi per permettere l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico all’interno del grande campo dell’oratorio santo Crocifisso di via General Cantore, nei locali del bar interno all’oratorio sempre molto affollato veniva spruzzato dello spray al peperoncino che a molte persone all’interno del locale ha provocato forte bruciore e irritazione agli occhi e alla gola.

Spray al peperoncino al Palio di Meda: intervenuta la polizia locale

La Polizia Locale al comando di Claudio Delpero è immediatamente intervenuta individuando il responsabile. Un ragazzo di 18 anni, di Seregno, incensurato. Nei suoi confronti è stato emesso un Daspo, e cioè il divieto di avvicinamento ai locali nelle successive 48 ore.

Spray al peperoncino al Palio di Meda: diciottenne di Seregno deferito

Il diciottenne è stato deferito all’autorità giudiziaria per utilizzo di oggetti pericolosi. La bomboletta spray è stata confiscata. Nessuna delle molte persone che ha accusato fastidi e bruciori a occhi e gola ha dovuto ricorrere all’ospedale, ma i volontari di Avis Meda presenti con i loro mezzi sono intervenuti in via precauzionale.