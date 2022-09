Palio di Meda: Belgora al comando, domenica il vincitore

Il 45° Palio di Meda vive nel pomeriggio di domenica 11 settembre, il gran finale, dopo nove giorni gara. Dalle 15, dopo la sfilata per le vie del centro storico delle quattro contrade Belgora, Bregoglio, Fameta e san Giuann, negli ampi spazio dell’oratorio santo Crocifisso, si svolgerà l’attesa rappresentazione delle scenette preparate sul tema “Tra gli scaffali della Medateca”, per solennizzare il suo decimo anniversario di fondazione.

Palio di Meda: i sottotemi della decisiva sfida teatrale

Da qui il pensiero ai libri e ai diversi generi letterari che essi rappresentano all’interno di una biblioteca, mentre i quattro sottotemi assegnati ai rioni sono: “romanzo d’autore” sorteggiato per la contrada Fameta; “favole e le fiabe” al San Giuann; “ genere fantasy” alla Belgora; “giallo” al Bregoglio. E sarà la messa in scena a determinare il risultato finale e quindi il vincitore del Palio della ripresa dopo quasi tre anni di fermo causa pandemia.

Meda palio gran folla Meda palio vincitgore gara auto Mede palio griglia di partenza

Palio di Meda: il successo delle macchinine a pedali

Nella serata di sabato 10 settembre, metà della popolazione di Meda, con alla testa il sindaco Luca Santambrogio e tutta la giunta comunale consiglieri compresi, si è riversata nel quadrilatero delle vie centrali per assistere all’attesa e spettacolare e faticosa competizione delle macchinine a pedali. Dei veri e propri modelli in scala dei bolidi di F1, costruiti in fibra di carbonio da un artigiano del luogo. In gara 12 piccoli mezzi, 3 per contrada, che si sono sfidate su un percorso di due chilometri per 16 giri. Il regolamento della gara prevede che sui tre mezzi nel corso dei 16 giri si alternino alla guida tre fasce di contradaioli: senior dal 1995 al 2001; junior dal 2002 al 2006 e donne da 16 anni in poi. La prova durissima per tutti i concorrenti che dovevano dimostrare di possedere una gran resistenza e forza nelle gambe ha visto prevalere la contrada Belgora, seguita da due mezzi della Fameta a chiudere Bregoglio.

Palio di Meda: la classifica aggiornata

La classifica aggiornata vede al comando la contrada della Belgora con 60 punti, seguita nell’ordine da Bregoglio 49, Fameta 47 e san Giuann 40. E tutto lascia presupporre che la Belgora si aggiudichi il palio per la quarta edizione consecutiva.