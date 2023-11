Sovico: nuovo parcheggio in via De Gasperi, “Uniti” boccia il progetto

«Non comprendiamo l’esigenza di creare un parcheggio di 17 stalli che ha un costo di 90mila euro che va a privare di un’altra porzione di verde questo ambito del paese. Si creano ancora una volta danni all’ambiente e alla mobilità». Il capogruppo di “Uniti per Sovico”, Alfredo Colombo, boccia la realizzazione del parcheggio di via De Gasperi nella zona del centro sportivo. E attacca la giunta.

Uniti per Sovico: «Sistematica distruzione del verde pubblico urbano»

«C’è una sistematica distruzione del verde pubblico urbano, iniziata con piazza del Caminone, proseguita con la vasca di laminazione di via Micca, il taglio delle alberature sulla sponda nord di via Micca, ora col parcheggio di via De Gasperi e si proseguirà con Cascina Canzi. In via De Gasperi assistiamo ad una trasformazione casuale e senza logica del parchetto verde al centro sportivo, è una scelta inutile, frutto della futura istituzione del doppio senso in viale Brianza promesso dalla giunta agli elettori».

Colombo ritiene che togliere il senso unico da viale Brianza sia dannoso: «Gli attuali parcheggi, 24, garantiscono sia l’utilizzo per la scuola, ma soprattutto per i fruitori dei servizi pubblici dove saranno parcheggiate le auto in futuro? Non certo in via De Gasperi. Manca progettazione globale e c’è un accanimento terapeutico perpetrato sul territorio».