Sovico, la replica a “Uniti” dell’assessore: “La politica della dieta l’ha fatta il sindaco Colombo”

“Quelle di “Uniti per Sovico” sono polemiche sterili. L’eredità lasciata dall’amministrazione del sindaco Colombo è stata contraddistinta da 10 anni di “politica della dieta”: il nulla assoluto. Sulla manutenzione del verde stiamo noi intervenendo con opere necessarie e meritorie che vanno a risolvere problemi mai gestiti”. L’assessore all’ecologia, Diego Terruzzi, replica all’ex sindaco Alfredo Colombo che ha affermato: “il centrodestra mette mano all’ambiente con danni che possono essere totali”.

L’assessore Terruzzi replica a “Uniti”: “Noi abbiamo affrontato problemi dimenticati dal centrosinistra”

L’assessore non ci sta. “Crediamo di aver fatto interventi meritori per il paese, altro che politica dello spezzatino, come sostiene “Uniti per Sovico”– dichiara- noi abbiamo dovuto affrontare problemi dimenticati dal centrosinistra, soprattutto per quanto concerne la manutenzione del verde. Abbiamo predisposto una nuova gara ed assegnato la manutenzione a professionalità adeguate, mentre nei 10 anni precedenti la gestione del verde è stata fallimentare. In via Micca c’è uno scempio? Ricordo che c’erano piante pericolanti e verde non curato che ad ogni pioggia torrenziale creava danni. Appena insediati – spiega- abbiamo predisposto un progetto ad hoc ed oggi la natura sta facendo il suo corso in maniera ordinata con un sistema di irrigazione ad oggi provvisorio che favorisce in questo periodo dell’anno la manutenzione adeguata. Abbiamo messo a dimora 300 Hedera elix ed altrettante Pennisetum alopecuroides, 100 hydragea quercifoglia, 300 nandina domestica e 100 salvia microphilla”.

L’assessore di Sovico: “Intervenuti noi al laghetto, l’incuria regnava sovrana”

L’assessore elenca poi una serie di opere. “Non hanno voluto capire la logica di un’opera ben integrata all’interno dei giardini del centro sportivo che mette in sicurezza l’area in caso di allagamenti, e sto parlando della vasca di laminazione creata da Brianzacque– spiega- la stessa società sta ora intervenendo sulla rete fognaria su via Santa Caterina, via Micca e via De Gasperi per risolvere una problematica che si ripercuote sulla zona dei Molini Bassi. Questa è una politica lungimirante che “Uniti per Sovico” non ha mai fatto in 10 anni. Un altro esempio? Siamo intervenuti al laghetto Belvedere dove l’incuria ha regnato sovrana, facendo una manutenzione doverosa che ancora non è terminata. Siamo intervenuti sulla piazzetta del Caminone, completamente riqualificata, ordinata con nuovi parcheggi e dove si è risolta un’altra problematica di degrado del verde. Le alberature oggi sono rigogliose, ma si è creata una polemica inutile”.

Terruzzi a “Uniti per Sovico”: “Abbiamo riqualificato il centro sportivo, era una catapecchia”

Terruzzi ricorda poi i più recenti lavori sui giardini di via Veneto, la creazione di un’area sgambamento cani, la nuova area fitness outodoor nei giardini ex Malegori, la sistemazione del Parco delle Cascine, la sistemazione del parcheggio dell’area self e, non ultimo, la riqualificazione del centro sportivo che- chiosa- “era diventato una catapecchia”.