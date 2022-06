Uniti per Sovico boccia la giunta di centrodestra: “In tre anni soltanto interventi spot”

“Dopo 3 anni di amministrazione di centrodestra, la valutazione è che questa amministrazione comunale al di là di tante piccole opere “spezzatino” non ha prodotto nulla di significativo per il paese. Nulla che abbia dato un senso compiuto al mandato amministrativo e riscontro del programma elettorale che, del resto, è stato molto vago”. Il capogruppo di opposizione, Alfredo Colombo, traccia un bilancio di quanto fatto o, per meglio dire, non fatto, da “Centrodestra Sovico”.

Uniti per Sovico all’attacco: “Interventi sul territorio non legati a un programma”

“Al netto del Covid che è una giustificazione oggettiva ed è un problema che ha distolto dal proprio programma chi governa i nostri Comuni– spiega l’esponente di “Uniti per Sovico”– non abbiamo visto una logica programmatica in quanto fatto dall’amministrazione comunale che reputiamo sia stato il più delle volte frutto del caso. Ad oggi siamo di fronte ad interventi, alcuni condivisibili, ma fatti in modo contingente e non legati ad un programma”.

Uniti per Sovico contro la giunta: “Rischio di danni all’ambiente, vedi il caso via Micca”

E spiega. “La giunta è orientata a fare interventi parzializzati che non vanno a risolvere o sistemare problemi. E poi ci sono le questioni ambientali: si mette mano all’ambiente con danni che possono essere totali. Esempi? In via Micca dove è stata creata una vasca di laminazione inutile che è “una foppa” e che è andata a privare di verde l’area del centro sportivo– prosegue Colombo – oppure pensiamo alla riqualificazione delle sponde sempre in via Micca, uno scempio ambientale, o alla piazza del Caminone, luogo distrutto da una landa di asfalto desolante. Il timore è che per altre zone del paese si compiano altri interventi simili, e mi viene da pensare a Cascina Canzi dove l’intenzione è di eliminare un campo da calcio in erba per far spazio ad un parcheggio, o a via De Gasperi dove il verde anche lì sarà sacrificato da parcheggi, o in viale Brianza dove verrà creata una sala civica in una zona ad oggi di collegamento tra servizi”.

Uniti per Sovico: “Ecco dove saremmo intervenuti noi”

“Uniti per Sovico” indice una conferenza stampa per sottolineare la necessità di un cambio di passo, privilegiando una visione più ad ampio respiro. “Se mi chiede cosa avremmo fatto noi dell’opposizione, le rispondo con alcune questioni centrali dimenticate dalla giunta di centrodestra: chiesa vecchia, farmacia comunale, piazza della chiesa parrocchiale e scuola materna comunale. Questioni che riteniamo centrali, ma di cui l’amministrazione comunale non parla. Al contrario- e conclude ironico Colombo- troviamo soldi spesi per realizzare il doppio senso in viale Brianza, ma qui la giunta è coerente con quanto dichiarato in campagna elettorale…».