Al via lunedì 6 novembre i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Flavio Gioia e zone limitrofe, a Cascina Canzi, a Sovico. Sperimentazione del senso unico per la via Gioia.

Lo annuncia il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici di Sovico, Marco Ciceri.

Sovico: al via lunedì il senso unico in via Gioia, «necessità di gestire traffico e sicurezza»

«Dopo gli interventi di completa sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto, a carico di Brianzacque finanziati con il contributo del Pnrr, è possibile procedere agli interventi di competenza – spiega l’amministratore sovicese – come più volte annunciato, ad integrazioni di quanto illustrato ai cittadini nell’incontro pubblico del 17 novembre 2022, l’inizio dei lavori e la necessità di gestire al meglio traffico e sicurezza, ci permetterà contestualmente di avviare un significativo lasso di tempo di sperimentazione del senso unico su via Flavio Gioia, nel tratto da via Meucci a via Milano Storta. A tal fine, si procederà alla realizzazione dell’apposita segnaletica di cantiere e viaria».

Una sperimentazione che consentirà, aggiunge il vicesindaco, «di verificare la bontà delle scelte operate o, se necessario, apportare miglioramenti e nuovi accorgimenti, prima di realizzare la segnaletica definitiva al termine dei lavori».

Sovico: al via lunedì il senso unico in via Gioia, lavori fino a primavera

Sulle vie interessate dai lavori verranno posizionati, cartelli di divieto di sosta al fine di consentire le lavorazioni necessarie.

Da lunedì 6, dunque, avrà inizio l’intervento di riqualificazione urbana voluto dall’amministrazione comunale di Sovico nell’area di via Flavio Gioia. Lavori che, nel complesso, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi la prossima primavera.

Sovico: al via lunedì il senso unico in via Gioia,

La giunta di centrodestra guidata dal sindaco di Sovico Barbara Magni inizia dalla sistemazione viabilistica, per un dichiarato riordino della mobilità dell’ambito locale che sarà riqualificato a cominciare dalla celeberrima piazzetta dei Canzi che sarà completamente rivisitata con modifiche che strizzano l’occhio alla sicurezza pedonale.

Previsti nuovi camminamenti, razionalizzazione di percorsi ciclabili e carrabili, nuova pavimentazione e puntuale sistema di illuminazione. Se per il sindaco di Sovico «Cascina Canzi da anni attendeva di godere di un aspetto migliore e fruibile da tutti», il progetto ha però sollevato polemiche politiche con l’opposizione di “Uniti per Sovico” che rileva «la particolare importanza negativa assunta dalla scelta di sacrificare circa 1000 mq dell’attuale campo di calcio destinato a divenire buona parte parcheggio» e i costi troppo alti. «Ben 640 mila euro è una spesa eccessiva» ritiene la minoranza.