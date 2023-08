Simone Villa (Lega): “Aiuti dalla Regione, Monza non c’è: il Comune si è dimenticato di chiederli?”

“Non ci saremo mica dimenticati di attivare la procedura di segnalazione e trasmettere la documentazione a Regione? Sarebbe l’ennesima conferma del letargo agostano della Giunta Pilotto. Attendiamo notizie confortanti“. Interrogativo non senza polemica quello dell’ex vicesindaco di Monza Simone Villa, oggi consigliere comunale della Lega, in merito alla deliberazione della Regione Lombardia di venerdì 26 agosto a sostegno dei comuni che hanno riportato danni agli edifici scolastici lo scorso mese di luglio a causa del maltempo.

Maltempo, gli aiuti dalla Regione a 11 Comuni brianzoli

“Si tratta in sostanza del rimborso degli interventi di somma urgenza attivati dai Comuni colpiti. Il comune di Monza non compare nell’elenco, a differenza di comuni vicini come Lissone, Muggiò, Arcore, Desio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese. Cosa è successo?” dice il consigliere comunale leghista.