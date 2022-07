Siccità: stato di emergenza in Lombardia

Sono 9 i milioni di euro stanziati per la Lombardia in seguito alla richiesta di aiuti per la grave siccità. Il Consiglio dei ministri lunedì sera ha deliberato lo stato di emergenza per siccità in Lombardia e Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Sono previsti anche 10,9 milioni per Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni Veneto.

Siccità: stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022

Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare “con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche”, si legge in una nota ufficiale.

Siccità, Fontana: «Grazie per aver accolto la nostra richiesta»

“Ringrazio il Governo per aver accolto la nostra richiesta“: così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che aggiunge “l’impegno della Regione Lombardia resta costante e immutato per fronteggiare una crisi davvero grave. Quotidianamente ci interfacciamo con i gestori idroelettrici per reperire almeno l’acqua necessaria per garantire il primo raccolto”.