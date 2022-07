Acqua scarsa ma nel campo di calcio si irriga, è polemica social a Biassono

A pochi giorni dall’invito del sindaco, Luciano Casiraghi, ad un uso moderato e consapevole dell’acqua in queste settimane di particolare siccità, sono esplose le prime polemiche dopo la pubblicazione (sui social) dell’impianto di irrigazione del centro sportivo di via Parco in funzione durante la mattinata. L’invito del borgomastro è di non utilizzare l’acqua per usi non indispensabili dalle 6 alle 22. A riprendere la segnalazione fatta dai cittadini è Biassono Civica che ha informato dell’accaduto lo stesso Casiraghi. «Nonostante l’invito del sindaco (pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune, ndr) a utilizzare l’acqua in modo più accorto e responsabile durante le ore diurne, veniamo a sapere che si continua ad utilizzare l’acqua per scopi non estremamente indispensabili».

Interviene Biassono Civica: “Speriamo si tratti di un pozzo dedicato allo scopo”

Poi l’invito da parte dei consiglieri di Biassono Civica, rivolto al primo cittadino. «Auspichiamo che l’acqua utilizzata provenga da pozzi realizzati allo scopo e se così non fosse – continuano i consiglieri di BC – auspichiamo che si possa fin da subito porvi rimedio e dare un senso compiuto all’invito che il sindaco ha rivolto alla cittadinanza. Un invito che deve avvenire non solo tramite l’impegno concreto e attivo di tutta la cittadinanza, ma anche e soprattutto da parte di chi gestisce la cosa pubblica».

Siccità, l’invito del sindaco alla cittadinanza risale al 21 giugno

L’invito (non l’ordinanza) comunicato dal sindaco Casiraghi risale allo scorso 21 giugno. «Vista la situazione di siccità che unitamente alle temperature particolarmente elevate del periodo sta determinando sul territorio regionale una diffusa e progressiva penuria idrica – si leggeva nel messaggio indirizzato ai biassonesi -. Invito la popolazione a non utilizzare l’acqua potabile per innaffiare orti e giardini, lavare autoveicoli (esclusi gli usi industriali e commerciali), riempire piscine e per tutti gli altri usi di carattere non strettamente igienico sanitario e domestico». Una raccomandazione che prevede il non utilizzo dell’acqua potabile (quando non strettamente necessario) dalle 6 alle 22.

Dibattito social acceso a Biassono per l’uso dell’acqua: “Forse necessario per evitare che l’erba si secchi”

Immediato il dibattito anche tra i cittadini proprio sui social. «Bagnare il prato del campo sportivo è necessario per evitare che si secchi, dal momento che serve per lo svolgimento delle attività all’aperto». Un’obiezione a cui molti hanno replicato precisando che l’indicazione del borgomastro prevede un uso moderato dell’acqua dalle 6 alle 22. «Perché non viene impostato il timer dell’irrigazione nelle ore notturne, in questo modo il prato verrebbe comunque irrigato, nel rispetto del provvedimento richiesto».