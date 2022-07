Seveso, esibizionista sul treno: denunciato dalla Polizia locale

L’ha seguita sul treno, l’ha importunata con una serie di domande inappropriate ed alla fine le ha mostrato i genitali. Un 25enne di nazionalità egiziana, clandestino in Italia e senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Polizia Locale di Seveso per il reato di molestie e atti osceni. Nella mattinata di mercoledì si trovava sul treno regionale Milano-Lentate Camnago quando ha incrociato una donna salita alla stazione di Paderno Dugnano per recarsi al lavoro in città. Una volta sedutasi al proprio posto, la vittima si è vista avvicinare dal sospetto che ha iniziato a rivolgerle la parola con domande sulla propria vita via via sempre più inappropriate sino ad arrivare ad esibire i propri genitali.

Seveso, le mostra i genitali sul treno: la vittima ha chiesto aiuto alla Polizia locale

Nel frattempo il treno ha raggiunto la stazione di Seveso e la donna ha potuto scendere e dirigersi rapidamente verso il luogo di lavoro, seguita dall’uomo. La vittima ha immediatamente chiesto aiuto al personale della Polizia Locale presente sul territorio che nell’immediatezza provvedeva a bloccare l’autore dei comportamenti illeciti. L’egiziano è stato denunciato a piede libero, oltre che per i reati di molestia e atti osceni, anche per la permanenza illegale nel territorio nazionale. È stato avviato il procedimento di espulsione.

Denunciato esibizionista a Seveso, i complimenti del sindaco alla Polizia locale

«Devo fare i complimenti ancora una volta all’efficienza della nostra Polizia Locale, ma soprattutto sottolineare il coraggio della vittima che è riuscita a denunciare l’accaduto. Nessuna donna deve aver paura di vivere, viaggiare ed essere se stessa. Nella mia amministrazione tolleranza zero per tali atti che ledono la dignità di ogni donna», il commento della sindaca Alessia Borroni. «Pensare che ragazze o donne vengano importunate, molestate o che siano oggetto di aggressione nel nostro territorio è assurdo», rincara la dose l’assessore alla Polizia Locale Marco Mastrandrea. «Chi viene legalmente e lavora qui è il benvenuto, ma tutti devono rispettare la legge e chi delinque deve essere espulso».