«Il futuro del parco del Meredo è attualmente oggetto di dubbi e preoccupazioni, soprattutto con la prospettiva di ripresa dei lavori della tratta B2 di Pedemontana, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno. Il progetto prevede la realizzazione di una tangenzialina per allontanare il traffico in entrata ed in uscita da Pedemontana dal quartiere Polo di Meda. Tuttavia, questa proposta presenta aspetti critici che meritano attenta considerazione».

Seregno: la tangenzialina di Pedemontana preoccupa il parco del Meredo, l’allarme del blog Brianza Centrale

Il blog Brianza Centrale, riferimento per chi invoca la rinaturalizzazione delle aree del parco Grugnotorto-Villoresi e della Brianza Centrale, ha lanciato così l’allarme riguardo la tangenzialina di Meda, opera di compensazione a Pedemontana che rischia di stravolgere le realtà del parco del Meredo e dell’abitato del Ceredo.

Seregno: la tangenzialina di Pedemontana preoccupa il Meredo, “lambirebbe il parco”

«La tangenzialina – recita la presa di posizione – lambirebbe il parco del Meredo, per poi svoltare con una curiosa rotonda verso nord, portando traffico aggiuntivo al quartiere Ceredo a Seregno. Se venisse realizzata secondo i piani attuali, oltre ad occupare nuovo suolo, precluderebbe qualsiasi possibile collegamento futuro con il parco regionale delle Querce di Seveso e Meda. La presenza di diverse uscite sulle strade vicinali desta interrogativi: ci si chiede se vi sia l’intenzione di realizzare nuove strade asfaltate nell’area che diventerebbe l’ex parco del Meredo».

Seregno tracciato pericolo parco Meredo

Seregno: la tangenzialina di Pedemontana preoccupa il parco del Meredo, preoccupa anche l’arrivo in via Cadore

L’affondo quindi prosegue: «Un altro aspetto problematico è il punto in cui la tangenzialina sbucherà sulla via Cadore, una strada di quartiere già molto trafficata. Questo nonostante il piano urbano del traffico appena approvato preveda una serie di opere per sgravare il traffico dal quartiere. Ci saremmo aspettati una forte presa di posizione contraria da parte del Comune di Seregno di fronte a questa situazione di pericolo. In ogni caso, ci auguriamo che l’argomento venga presto affrontato con la dovuta serietà e tempestività. La tutela del parco del Meredo e delle aree circostanti è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale della nostra comunità».

La tematica è stata dibattuta durante l’ultima seduta del consiglio comunale di luglio, in un approfondimento sull’assestamento di bilancio. In questa sede, il sindaco Alberto Rossi ha stimato in «630mila euro» il valore delle opere di compensazione previste da Pedemontana per Seregno, aggiungendo che l’amministrazione «ha già chiesto che la tangenzialina non entri nel parco». Perché questa prospettiva si concretizzi, però, come spiegato in precedenza dall’assessore alla pianificazione territoriale Pinuccio Borgonovo, «serve la collaborazione di Meda».