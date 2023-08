La Lega di Lesmo attacca il sindaco Montorio su Pedemontana

La Lega attacca il sindaco di Lesmo Francesco Montorio su Pedemontana. Dopo il respingimento del Tar per quanto riguarda il ricorso contro Cal presentato proprio dall’amministrazione di Lesmo Amica per contestare la proroga dell’utilità pubblica dell’opera.

La Lega di Lesmo attacca e la Pedemontana “prodiana”

È proprio il segretario locale del Carroccio Luca Vimercati ad entrare a gamba tesa sulla vicenda. Vimercati muove la sua critica partendo addirittura 16 anni fa quando: “Nel 2007 l’allora Governo Prodi di Centrosinistra firma e sancisce l’Avvio definitivo della procedura di costruzione della nuova Autostrada Pedemontana Lombarda, come chiesto a gran voce dall’Economia non solo Lombarda, ma di tutto il centro nord e dagli Stati confinanti (Attraversare la A4 e Milano è da tempo un vero incubo per le Merci e persone su gomma…..)” ha chiosato segretario raccontando anche dell’impegno dell’ex sindaco leghista Marco Desiderati tra il 2009-2010 per modificare e mitigare l’impatto dell’autostrada su Lesmo “su tutte il decisivo spostamento del casello di Peregallo a Usmate Velate”. Mentre nel 2012 quando inizia a governare Lesmo Amica secondo Vimercati “e per 10 anni…….sulla Pedemontana Prodiana….silenzio assoluto; come se non esistesse”.

La Lega di Lesmo attacca il sindaco del no

Invece sempre nella ricostruzione dell’esponente del Carroccio: “Nel 2022, all’improvviso la stessa Lesmo Amica si ricorda che la Pedemontana Prodiana (fino alla tratta C) esisterà concretamente entro l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026. perché Il Ministro delle Infrastrutture (Matteo Salvini ndr) e Regione Lombardia hanno fornito le dovute Garanzie politiche ed economiche E qui si scatena il Sindaco del No Pedemontana Day, No Party”. Vimercati non si ferma qui e bolla Montorio come il sindaco del no e ritiene il ricorso al Tar pretestuoso e pseudoambientalista.

La Lega di Lesmo attacca e i suggerimenti

In più suggerisce al primo cittadino di: “Informare tutti i cittadini interessati di ciò che accadrà concretamente esponendo per 1 mese (Ottobre 2023) tutte le planimetrie definitive di dettaglio del tracciato con gli impatti sul nostro territorio, come peraltro già fatto da Seveso ed altri Comuni limitrofi, organizzare 3 consigli comunali aperti successivi sul tema (nel 1° Illustrazione, nel 2° raccolta proposte dei cittadini e delle forze politiche, nel 3° Sintesi degli Argomenti per Apl) . Negoziare a fronte di ciò la massima mitigazione possibile dell’impatto dell’opera, chiedendo ad esempio: la totale copertura del tracciato che passa sul nostro territorio, la totale piantumazione del sopra tracciato e delle aree circostanti e visti i recenti disastri la manutenzione straordinaria di tutto il verde pubblico cittadino / rimozione delle ammalorate e piantumazione sostitutiva ed integrativa”. Per il momento Montorio ha scelto di non replicare, ma potrebbero esserci novità importanti nei prossimi giorni sull’argomento.