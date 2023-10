Seregno: cos’è il progetto che educa i genitori alla sportività

“Genitori dei giovani sportivi”. È il titolo di un nuovo progetto di educazione alla sportività, realizzato dal Comune di Seregno in collaborazione con l’Asd Divertisport APS, che a partire dalle prossime settimane vedrà coinvolte tutte le realtà agonistiche della città.

Seregno: il progetto che educa i genitori alla sportività, dopo l’aggressione tra genitori a una partita all’oratorio

«L’obiettivo è di coinvolgere i genitori dei giovani che praticano attività sportiva. Il genitore è un attore spesso erroneamente considerato di secondo piano nel mondo dello sport giovanile, che invece gioca un ruolo fondamentale nell’educazione alla sportività. Per questo abbiamo avviato questo progetto che coinvolgerà gli adulti in più incontri finalizzati a sensibilizzare parenti e genitori sull’importanza di un tifo positivo, per rendere l’esperienza sportiva educativa e formativa per i giovani giocatori», ha riferito l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga, sottolineando come l’episodio deplorevole avvenuto lo scorso giugno durante una partita a livello giovanile all’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno abbia contribuito ad accendere i riflettori su un annoso problema legato ai comportamenti di prepotenza e maleducazione spesso manifestati dai genitori sugli spalti.

Seregno: il progetto che educa i genitori alla sportività, primo passo in un questionario

«Un problema che riguarda più in generale anche il rapporto dei genitori con i proprio figli – ha aggiunto – Talvolta gli adulti, per esempio, sfogano le proprie frustrazioni sui figli, trattati come alter ego in grado di restituire l’immagine ideale che a volte non si è riusciti a raggiungere (sia nella vita che nello sport) da giovani, caricando i figli di responsabilità e andando ad annullare il potere educativo dello sport. Per questo è importante sensibilizzare per primi i genitori sul loro importante ruolo nello sport a livello giovanile. Come primo passo, nell’ambito del progetto “Genitori dei giovani sportivi”, abbiamo chiesto ai genitori di compilare un questionario finalizzato a capire qual è la strada migliore per supportare i propri figli affinchè si godano un’esperienza sportiva serena e più lunga possibile».

Seregno: il progetto che educa i genitori alla sportività, incontro pubblico il 20 ottobre

I risultati dell’indagine, completamente anonimi, saranno elaborati insieme all’Associazione nazionale pedagogisti e verranno presentati in un convegno pubblico, che si terrà il 20 ottobre, alle 20.45, presso la Biblioteca Civica Ettore Pozzoli.

«Questo sarà solo il primo di una serie di incontri e iniziative che coinvolgeranno i genitori e tutte le realtà sportive della città. Probabilmente sempre il 20 ottobre verrà inaugurata una mostra, attualmente ancora in via di definizione, che offrirà spunti sui comportamenti corretti da tenere sugli spalti», ha concluso Cazzaniga.