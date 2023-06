Seregno: principio di rissa tra genitori durante un torneo di bambini, dirigente sportivo perde un rene

Principio di rissa tra genitori durante un torneo estivo di calcio tra squadre di bambini under 9 anni, a Seregno, e un 44enne, dirigente della società parrocchiale Polis San Giovanni Paolo II, nel tentativo di calmare gli animi avrebbe subito un un violento colpo alla schiena e, dopo qualche ora è stato costretto ad andare all’ospedale dove è stato operato e ha perso un rene. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Seregno, è accaduto domenica 18 giugno nel pomeriggio, all’oratorio Sant’Ambrogio. A sfidarsi la formazione di casa della Polis e il Lions San Carlo Muggiò.

Seregno: perde un rene, indagano i carabinieri

Durante la partita dagli spalti sarebbe stata pronunciata qualche frase di troppo, forse all’indirizzo dell’arbitro, e gli animi si sono rapidamente scaldati: per evitare che la situazione degenerasse il dirigente della Polis ha raggiunto i genitori e cercato di riappacificare gli animi ma a quel punto avrebbe subito il violento colpo alla schiena, verosimilmente un calcio, forse da uno dei genitori. Apparentemente sul momento pareva non avesse subito particolari conseguenze, ma, giunta la sera, è stato costretto a recarsi all’ospedale. Dal nosocomio è partita una segnalazione ai carabinieri i quali, dopo una denuncia, hanno avviato gli accertamenti per una ipotesi di lesioni gravissime. Le indagini sarebbero “in stato avanzato”.

Seregno, il sottosegretario Frassinetti: “Evento molto grave”

“Ciò che è avvenuto è un evento molto grave che colora di nero il mondo dello sport giovanile. Assistiamo a genitori che perdono di vista il vero significato delle sport, cioè salute, divertimento e crescita in gruppo, perché accecati dalla competizione e dal desiderio di veder emergere i propri figli e vederli “campioni”. Anche nelle scuole faremo in modo di far conoscere i valori dello sport sperando che siano i figli in questo caso ad educare i loro genitori” ha commentato Paola Frassinetti, sottosegretario del governo Meloni.

