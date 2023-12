Scuola, ufficiale la riorganizzazione: a Monza Tacoli con San Fruttuoso, anche Vedano si accorpa

Le ipotesi erano già note (e dibattute da giorni), l’ufficialità è arrivata con la delibera di Regione Lombardia datata 27 novembre 2023 con cui viene ufficializzato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno 2023 – 2024.

Scuola, ufficiale la riorganizzazione: come cambiano i comprensivi

Nel programma di riorganizzazione degli istituti comprensivi a Monza è stata confermata la scelta di accorpare la primaria Tacoli all’istituto comprensivo San Fruttuoso, come aveva proposto il sindaco Paolo Pilotto. Confermata anche la proposta sostenuta dal sindaco di Vedano al Lambro, Marco Merlini, di spostare la primaria Rimembranze e la secondaria di primo grado Giovanni XXIII sotto il comprensivo Salvo D’Acquisto di Monza.

Una riorganizzazione che consentirà al comprensivo di Monza San Fruttuoso di continuare a “vivere” nonostante i numeri degli iscritti oggi prossimi alla soglia minima stabilita in 600 alunni per ciascun istituto comprensivo, mentre al comprensivo di Vedano al Lambro, che pur perde la propria autonomia, di accorparsi con quello più vicino, il Salvo D’Acquisto appunto, di fatto non decentrando troppo i servizi di segreteria. La prima ipotesi per l’istituto comprensivo vedanese Giovanni XXIII era quella di accorparsi con il comprensivo di Biassono.

Scuola, ufficiale la riorganizzazione: i nuovi numeri

Ecco i numeri dei due comprensivi dopo l’aggiunta delle nuove scuole. L’istituto comprensivo San Fruttuoso, ora che può contare anche sugli alunni della primaria di via Vittor Pisani, raggiunge quota 784 iscritti, di cui fanno parte anche i piccoli della scuola dell’infanzia Andersen, i bambini della primaria Alfieri e i ragazzi della secondaria di primo grado Sabin.

L’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto raggiunge quota 1397 alunni. Del nuovo “super comprensivo” fanno parte la scuola dell’infanzia Cazzaniga, le primarie Rimembranze (di Vedano), Bachelet e Salvo D’Acquisto di Monza più la scuola primaria presso l’ospedale San Gerardo e poi le due secondarie di primo grado: la Giovanni XXIII (di Vedano) ed Elisa Sala.

Scuola, ufficiale la riorganizzazione: le segreterie

Le segreterie dei due comprensivi rimarranno dove già sono presenti: quella del comprensivo Salvo D’Acquisto in via Paganini 30 a Monza e quella dell’istituto comprensivo San Fruttuoso in via Iseo 18, entrambi a Monza. A queste segreterie dal prossimo anno dovranno fare riferimento docenti, genitori e studenti delle scuole che sono state accorpate ai due comprensivi: la Tacoli per quanto riguarda l’istituto comprensivo San Fruttuoso e la primaria e le medie di Vedano inserite nel comprensivo monzese Salvo D’Acquisto.

Scuola, ufficiale la riorganizzazione: lo scontento della Tacoli

Una decisione che ha profondamente scontentato le famiglie della scuola Tacoli, che nei giorni scorsi si erano mobilitate con una petizione perché si prendesse in considerazione un’altra soluzione. Una petizione che era stata promossa e fortemente voluta anche dalla consulta di Triante che proprio martedì 28 novembre, quando ormai la Regione aveva già firmato la delibera con la nuova riorganizzazione, si era ritrovata al centro civico di via Monte Amiata proprio per discutere dell’ipotesi di accorpamento della scuola.