Monza: petizione a Triante contro l’accorpamento della scuola Tacoli a San Fruttuoso

Si è chiusa martedì 28 novembre la petizione popolare promossa dalla consulta di Triante per mantenere la scuola elementare Tacoli di Monza all’interno dell’istituto comprensivo Don Milani. Una missiva indirizzata all’Ufficio generale istruzione, formazione e lavori di Regione Lombardia.

Monza: petizione a Triante contro l’accorpamento della scuola Tacoli, «tutti fortemente contrari»

L’ipotesi avanzata nelle scorse settimane dal sindaco Paolo Pilotto, in risposta a una richiesta di ridimensionamento del personale scolastico arrivata dalla Provincia, è quella di accorpare la Tacoli al vicino istituto comprensivo San Fruttuoso, per permettere a quest’ultimo di superare la soglia minima di 600 iscritti indicata attualmente dalla Provincia per gaantire la sopravvivenza di un istituto comprensivo.

«Il quartiere di Triante, la consulta di quartiere, la dirigenza e il consiglio di istituto della scuola e soprattutto le moltissime famiglie, i cui figli frequentano la scuola Tacoli, sono fortemente contrari a questa decisione», spiegano i firmatari della petizione.

La consulta per prima, appoggiata fin da subito dal corpo docenti della elementare di via Vittor Pisani e del comprensivo Don Milani, ha espresso la propria ferma contrarietà all’ipotesi di uno smistamento della Tacoli in un altro comprensivo, seppur vicino geograficamente al quartiere Triante.

«Le scuole dell’istituto comprensivo Don Milani sono da sempre al centro della nostra azione – hanno spiegato i membri della consulta – come anche le altre scuole statali del nostro quartiere. La realtà ci parla oggi di tagli. È una situazione difficile ed è questa l’occasione di mostrare coraggio e lungimiranza».

Monza: petizione a Triante contro l’accorpamento della scuola Tacoli, le osservazioni

Le osservazioni mosse dalla petizione partono dall’evidenza del calo demografico che si manifesta – spiegano dalla consulta di Triante – più nel quartiere San Fruttuoso che a Triante, che è il quartiere più popoloso della città, con la presenza di cittadini provenienti da trentasei etnie differenti.

«Nel giro di pochissimi anni è quasi certo che ci troveremmo ad avere non uno ma due problemi da affrontare, perché avremmo sia il comprensivo San Fruttuoso sia il Don Milani con un numero di iscritti vicino o sotto soglia, e quindi suscettibili di tagli. Lo scorporo della Tacoli dal comprensivo Don Milani lo porterebbe a non avere più un solido numero di iscritti, e quindi metterebbe a rischio anche il comprensivo di Triante».

«Chiediamo che la scuola Tacoli rimanga nell’istituto comprensivo Don Milani, storica presenza nel nostro quartiere Triante. Chiediamo che venga assicurata e mantenuta l’integrità del corpo docenti e di tutte le funzioni della nostra scuola. Chiediamo che venga salvaguardata l’integrità territoriale del nostro quartiere a valorizzare la relazione costruita negli anni fra territorio e scuola», è la richiesta sottoscritta dalla consulta Triante e dal comitato dei genitori.