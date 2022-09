Scontri dopo Monza-Udinese, l’ex assessore Arbizzoni “per un piano sicurezza da Serie A”

“L’Ac Monza ha conquistato con merito e fatica la tanto sospirata serie A. Adesso è importante e non più procrastinabile, che anche la viabilità e di conseguenza, la sicurezza, siano da massima serie”. Andrea Arbizzoni, l’ex assessore allo sport di Monza e grande tifoso biancorosso, interviene sulla questione della sicurezza intorno allo stadio dopo gli scontri avvenuti nel dopo-gara di Monza-Udinese, con sei arresti per rissa aggravata.

Scontri dopo Monza-Udinese: “Nella fase pre partita il piano è efficace, da trovare qualche rimedio nel post gara”

“I fatti avvenuti nel dopo gara di Monza Udinese, dimostrano invece che con l’attuale piano sicurezza, qualche cosa non abbia funzionato – commenta – Così come era già accaduto con il Brescia nei play off della passata stagione. Anche in questo caso si sono verificati incidenti nel dopo gara, nel settore dedicato ai tifosi di casa. Se il piano sicurezza ha certamente dimostrato di essere efficace nella fase del pre partita, molto probabilmente qualche soluzione, qualche rimedio è da trovare nella fase del post gara, quello del deflusso, soprattutto dei tifosi ospiti”.

Scontri dopo Monza-Udinese: “Tre furgoni senza scorta nel settore dei tifosi di casa destano preoccupazione”

Quindi l’invito ad alzare l’attenzione su un particolare aspetto: “Alla seconda giornata in casa, ritrovarsi tre furgoni senza scorta in un settore esclusivamente dedicato ai tifosi di casa, desta preoccupazione, soprattutto in previsione di future partite al cospetto di tifoserie ben più numerose di quella friulana e lancia un messaggio distorto ai tifosi biancorossi: ovvero quello di giocare sempre in trasferta, anche quando il calendario dice il contrario. Evidentemente, l’attuale piano sicurezza dovrà essere rivisto e integrato, alla luce di questi ultimi episodi e sono certo che tutti gli organi competenti stiano già elaborando soluzioni atte a rendere efficace ed efficiente il piano sicurezza per le prossime partite della stagione”.