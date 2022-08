Scontri dopo Monza-Udinese, arresto convalidato per i tre ultrà biancorossi

Il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato gli arresti dei tre ultrà del Monza che sarebbero stati coinvolti in scontri al termine della partita di Serie A Monza-Udinese del 26 agosto. Si tratta dell’esito di una udienza avvenuta nel pomeriggio di lunedì 29 agosto presso il Tribunale di Monza. Gli arresti, sei in tutto, tre ai danni di tifosi dell’Udinese, sono stati eseguiti domenica 28 agosto da personale della Digos della Questura di Monza in flagranza differita.

Scontri dopo Monza-Udinese, obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria

Il giudice ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Monza, ha convalidato gli arresti ed ha disposto a carico dei tre tifosi del Monza l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre giorni a settimana con divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Proseguono gli accertamenti e le indagini della Digos e dell’Ufficio Polizia Anticrimine (UPAC) della Questura di Monza e della Brianza su quanto avvenuto il 26 agosto.