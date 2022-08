Calcio Serie A: Monza, scintille tra tifosi dopo la sconfitta con l’Udinese

Incidenti tra tifosi dopo Monza-Udinese nella serata di venerdì 26 agosto. Al termine della partita che è costata una nuova sconfitta ai biancorossi di Stroppa (l’Udinese ha vinto il match sorpassando la squadra di casa a meno di 20 minuti dal termine), sono stati registrati problemi di ordine pubblico non lontano dallo stadio. Gli attriti dovrebbero essere partiti non lontano dall’U-Power Stadium, ma le prime informazioni – ancora in via di conferma – si sono poi verificati nel quartiere di Cederna dopo il termine della gara, con scintille fra tifosi dei monzesi e della squadra udinese. Forse – ma di nuovo, con notizie che attendono conferme – nella zona di un ristorante.