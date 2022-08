Serie A, Monza-Udinese LIVE: gara sull’1-1, Beto risponde a Colpani

⚪​⚫ 10′ st Deulofeu imbecca Lovric che viene fermato sul più bello. Palla in corner.

⚪🔴 6′ st Ghiotta occasione da pochi passi per Birindelli che, anziché spingere in rete la sfera, falcia l’estremo difensore avversario. Punizione per l’Udinese.

⚪🔴 4′ st Lancio di Molina che non trova l’incrocio di nessun compagno. Palla sul fondo.

⚠️ Non si registrano cambi tra le due formazioni.

INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

⏳​ Finisce il primo tempo senza nessun minuto di recupero. Monza-Udinese è 1-1 alla fine della prima frazione di gioco. Partita ricca di emozioni.

⚪🔴 45′ Risponde subito il Monza che sfiora la rete del 2-1: filtrante di Colpani che serve Caprari che prova a piazzarla da ottima posizione, Silvestri è reattivo e respinge con i piedi.

⚪​⚫ 44′ Beto si invola sulla destra e serve al centro Deulofeu per il tap-in sotto porta ma è lesto Birindelli a sventare il pericolo anticipando il fantasista in maglia numero 10.

⚪​⚫ 41′ Gli ospiti sfiorano il sorpasso: errore di Carlos Augusto che non controlla bene la sfera, prova ad approfittarne Deulofeu che recupera il pallone, avanza centralmente e da posizione favorevole spedisce incredibilmente a lato.

⚪​⚫ 36′ ⚽ GOL DELL’UDINESE! La reazione friulana è veemente: Lovric serve Becao sull’out di destra, il centrale serve Beto in area che insacca e firma la rete del pareggio.

⚪🔴 IL GOL: Carlos Augusto imbecca Caprari, il quale è lesto a servire Colpani che deposita in rete col sinistro da buona posizione. Per il centrocampista classe 2000 si tratta del primo gol in Serie A.

⚪🔴 32′ ⚽⚽⚽​ GOL DEL MONZA!!! Ha segnato ANDREA COLPANI!!!

⚪​⚫ 29′ Sale in cattedra l’Udinese con Makengo che colpisce col sinistro da fuori area, da buona posizione: respinge la difesa monzese.

🟨 24′ Ammonizione per Caldirola che falcia Deulofeu sul tendine d’achille.

🟨 23′ Ammonizione per Udogie che commette fallo su Birindelli.

⚪​⚫ 21′ Pereyra imbecca Beto che elude l’intervento in uscita di Di Gregorio ma non riesce a controllare bene e a battere in rete da posizione defilata con la palla che rotola sul fondo.

⚪​⚫ 19′ Cross con l’esterno di Pereyra per Udogie che cincischia in area di rigore e l’azione sfuma.

⚠️ Fase di studio delle due compagini.

⚪🔴 13′ Rete annullata al Monza per fuorigioco: Birindelli era riuscito a depositare in rete un cross dalla sinistra di Caprari, quest’ultimo finito in offside. Conferma del VAR.

⚪​⚫ 12′ Azione insistita dei friulani che vanno alla conclusione con un destro a giro di Deulofeu che viene bloccato dall’estremo difensore biancorosso.

⚪​⚫ 10′ Lancio di Masina nella terra di nessuno. Palla sul fondo.

⚪​⚫ 8′ Dal corner Deulofeu prova a sorprendere Di Gregorio ma la sfera sorvola la traversa e finisce sul fondo.

⚪​⚫ 7′ Discesa di Udogie sull’out di sinistra, Caldirola evita pericoli mettendo la sfera in corner.

⚪​⚫ 5′ Lancio di Rodrigo Becao dalle retrovie che si spegne tra le comode braccia di Di Gregorio, schierato titolare anche questa volta.

⚪🔴 2′ La prima azione degna di nota è del Monza: Petagna prova a colpire dall’interno dell’area di rigore, Silvestri è attento e devia in corner.

​INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà l’Udinese.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti sono Rossi e Mondin; il quarto uomo: Ferrieri Caputi. VAR: Marini, AVAR: Longo.

⚠️ Avvistato in tribuna il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, assieme a Lele Oriali.

📊​ L’ultima volta che si sono affrontate Monza e Udinese è stato il 28 maggio 1989: pareggio a reti inviolate nel campionato cadetto. In quella annata la compagine bianconera si classificò terza in classifica conquistando la promozione in Serie A mentre i brianzoli si salvarono grazie alla classifica avulsa.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

⚠️ Info Udinese: per la prima volta in campionato Sottil schiera Beto dal 1′ che farà coppia in attacco con Deulofeu. Tra i friulani sono assenti per infortunio Buta e Jajalo mentre Perez è squalificato dopo il rosso rimediato contro la Salernitana nell’ultimo turno disputato.

⚠️ Info Monza: a sorpresa il difensore Marlon non farà parte del match a causa di una contrattura rimediata all’adduttore in rifinitura. L’ex Sassuolo si aggiunge agli infortunati A. Ranocchia, Marì, D’Alessandro, Mota Carvalho. Prima gara da titolare in Serie A di Colpani in maglia biancorossa.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Petagna, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Barberis, Gytkjaer, F. Ranocchia, Antov, Pessina, Bondo, Carboni, Vignato, Ciurria. All. Giovanni Stroppa.

⚪​⚫ UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand. All. Andrea Sottil.

🧐 Curiosità – Gli allenatori di Monza e Udinese, rivali nella scorsa stagione in Monza-Ascoli, si sono affrontati in panchina per la prima volta in carriera in Lega Pro (Prima Divisione girone B, ndr), nella stagione 2011/12 con il doppio confronto favorevole a Stroppa che all’epoca allenava il Südtirol, aggiudicandosi la gara d’andata contro il Siracusa di Sottil in terra sicula per 3-1 e pareggiando 0-0 al ritorno. Prima sfida in panchina tra i due tecnici: 9 ottobre 2011, Siracusa-Südtirol 1-3.

​ Tutto pronto all’U-Power Stadium per seguire Monza-Udinese, gara valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2022/23.