L’Udinese espugna Monza: le pagelle dei biancorossi

MONZA-UDINESE 1-2 (1-1)

Marcatori: pt 32’ Colpani (M), 36’ Beto (U) st 32’ Udogie (U)

Monza (3-5-2) Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani (dal 17’st Pessina), Sensi (dal 36’st Antov ng), Valoti (dal 24’st Machin), Molina (dal 35’st Ciurria ng); Caprari, Petagna (dal 17’st Gytkjaer). A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, Ranocchia, Bondo, Carboni, Vignato. All.: Stroppa.

Di Gregorio 5,5 Incolpevole sui gol, non è precisissimo con i piedi e nemmeno sicurissimo sui movimenti. Incombe l’ombra di Cragno, anche se per ora Stroppa è convinto della scelta.

Caldirola 5,5 Non gioca male, anzi, ma si fa superare da Beto sulla rete del pareggio e finisce in mezzo nel momento di maggior pressione dell’Udinese.

Marrone 6 Ad un certo punto della partita anticipa ed interviene su tutti. A livello difensivo il più concreto del reparto.

Carlos Augusto 6,5 Sulle uscite palla al piede si rivede il cavallo devastante della Serie B, paga un po’ di svagatezza quando deve alleggerire e disimpegnare, rimane troppo importante per questa squadra.

Birindelli 6 La velocità non gli manca, un po’ di peso specifico sì però. E si nota, non tanto quando può puntare, ma quando deve contenere nei duelli spalla a spalla.

Colpani 6,5 Posto giusto, momento giusto, si trova a due passi dalla porta e insacca da mezzala di talento qual è. Ora il salto di categoria (Pessina 6 Entra con grande aggressività e questo è tutto per essere il condottiero)

Sensi 6,5 Come organizzatore di gioco dev’essere il punto fermo dello scacchiere di Stroppa, mostra tutto il meglio e quando cala lui il Monza si spegne (Antov s.v.)

Valoti 5 Ha tutto per incidere e brillare come in Serie B, deve solo convincersene (Machin 5,5)

Molina 5,5 Gli manca quel classico centesimo per fare un euro. Fisicamente la dà tutta, ma tecnicamente non è riuscito mai a saltare un passo lento come Pereyra (Ciurria s.v.)

Caprari 6 Passo in avanti rispetto al recentissimo passato, ancora indietro rispetto all’anno scorso, ma non sembra mancare molto.

Petagna 5,5 Prende palla con energia, ma è troppo lento per giocarla. Gli manca ancora qualcosa per essere pienamente efficace (Gytkjaer 5,5 Poco incisivo)

Stroppa 6 La rosa si sta infortunando ad una velocità impressionante, perde pure Marlon e anche volendo ha poche risorse per cambiarla in corso. La reazione è arrivato solo in parte. Galliani lo conferma nel post, lui non si sente in bilico. “Il mio lavoro deve ancora iniziare”.

Udinese (3-5-2) Silvestri 6,5; Becao 6, Nuytinck 6, Masina 6; Pereyra 5,5, Makengo 6,5 (dal 36’st Samardzic ng), Walace 5,5, Lovric 6,5 (dal 24’st Arslan 6), Udogie 7 (dal 36’st Ebosse ng); Deulofeu 5,5 (dal 24’st Nestorovski 6,5), Beto 7 (dal 24’st Success 6). A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Benkovic, Bijol, Guessand. All.: Sottil 6,5.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5,5.