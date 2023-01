Schianto in Val Masino per quattro ragazzi brianzoli: auto distrutta, feriti

Sono stati portati tutti all’ospedale per accertamenti ma non verserebbero in condizioni serie quattro occupanti di una Renault Clio, due ragazzi e due ragazze, tutti di 27 anni e residenti nella provincia di Monza e Brianza che attorno alle 3 di notte tra sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio si sono schiantati in Val Masino, in provincia di Sondrio, lungo la Strada Provinciale 9, tra San Martino e Cataeggio.

Incidente stradale in Val Masino, i quattro portati all’ospedale per accertamenti

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, i carabinieri di Ardenno, il conducente dell’utilitaria francese, diretto verso il fondovalle, ha perso il controllo e la vettura è finita fuori strada, su un avvallamento, distruggendosi. I ragazzi brianzoli sono stati portati per accertamenti negli ospedali di Sondrio, Gravedona e Sondalo (in quest’ultimo uno dei coinvolti è stato trasportato in codice giallo in elisoccorso). Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Morbegno.