Correzzana, grave incidente stradale: 59enne finisce in ospedale

Grave incidente stradale a Correzzana. Un 59enne chiude il 2022 rimanendo coinvolto in un grave sinistro e finendo in ospedale. Il terribile scontro è avvenuto intorno alle 19 di sabato sera 31 dicembre, lungo via Kennedy di Correzzana. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente ha visto coinvolto solo il 59enne che era al volante della sua auto. Ancora in fase di accertamento le cause del grave scontro: sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto per poi andare a sbattere violentemente.

Correzzana, grave incidente stradale: l’uomo è stato portato all’ospedale di Vimercate

Un urto spaventoso tanto che l’auto è andata quasi distrutta nella parte anteriore e l’allarme scattato in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Seregno, i Vigili del Fuoco (l’autopompa del Distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone), e un’ambulanza ed è stato fatto partire anche l’elisoccorso da Milano. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’automobilista 59enne direttamente sul posto e fortunatamente con il passare del tempo le condizioni dell’uomo sono migliorate tanto che l’intervento è stato portato da rosso a giallo. L’uomo è stato poi portato in ambulanza e portato all’ospedale di Vimercate.