Due automobili coinvolte in un incidente stradale nella notte a Lentate sul Seveso

Grave incidente stradale, per fortuna senza conseguenze drammatiche, nelle prime ore del giorno di sabato 31 dicembre. Alle 4.45 circa, a Lentate sul Seveso, lungo la statale dei Giovi, il sinistro ha coinvolto due vetture all’altezza del civico 192. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno, i vigili del fuoco del comando di Monza, un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso, una della Croce Rossa Italiana di Lentate sul Seveso ed un’automedica da Monza.

Incidente: i due conducenti entrambi trasportati in ospedale

Una fase di soccorsi, con un mezzo dei vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco, grazie all’apporto dell’autopompa del distaccamento di Lazzate e del modulo di supporto dei volontari di Seregno, hanno in particolare lavorato per liberare dalle lamiere delle vetture i rispettivi conducenti, che al termine delle operazioni sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza ed all’ospedale Sant’Anna di Como, in entrambi i casi con codice giallo.