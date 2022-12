Un mezzo di Gelsia Ambiente sfonda la vetrina di un bar a Seregno

È stato sanzionato amministrativamente dalla polizia locale di Seregno, per l’omesso controllo del mezzo che stava guidando, l’operatore di 64 anni di Gelsia Ambiente, che sabato 31 dicembre, alle 10 circa, è stato suo malgrado protagonista di un incidente stradale, che per la benevolenza della dea bendata si è risolto solo con danni materiali.

Incidente: abbattuto anche un archetto metallico all’esterno

Un’altra immagine che documenta l’accaduto

Secondo quanto ricostruito sul posto dagli agenti del corpo da poco comandato da Giovanni Dongiovanni, il veicolo di Gelsia Ambiente ha sbandato all’angolo tra la già citata via Schiaparelli e la via Verdi, abbattendo l’archetto metallico a protezione dei pedoni e sfondando quindi una delle vetrine del bar Riva, un esercizio storico.

Incidente: l’operatore trasportato in codice verde all’ospedale

La parte anteriore del mezzo all’interno del locale

Inevitabile è stato lo spavento dei presenti, l’autista per primo, che è poi stato trasportato per i controlli di routine all’ospedale di Desio, in codice verde, da un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso: nessuno ha comunque riportato ferite.