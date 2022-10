Scelta del medico: accesso misto a Desio e a Seregno

Agli sportelli di “scelta e revoca” di Asst Brianza continua la sperimentazione del modello organizzativo e di accesso regolamentato. Dal 9 maggio scorso a Meda e Lentate sul Seveso e dal 3 ottobre a Desio e Seregno, gli sportelli di Scelta e Revoca di Asst Brianza continuano ad essere ad accesso misto: on line e, sperimentalmente, in presenza, ma esclusivamente su prenotazione, telefonando ai rispettivi “contact center”, in giornate e fasce orarie dedicate.

Scelta del medico: il direttore sociosanitario

“Noi abbiamo sempre raccomandato – ha spiegato Guido Grignaffini, direttore sociosanitario di Asst – la modalità telematica, apprezzata e adottata dalla maggior parte dei cittadini. Vale la pena ricordare a questo proposito che questa modalità consente di presentare le proprie domande 7 giorni su 7, a qualsiasi ora, con la certezza di evasione della pratica entro tre giorni”.

“Sperimentare l’accesso agli sportelli anche in presenza – viene sottolinea in Asst – ha significato venire incontro alle persone fragili o anziane che hanno poca dimestichezza con il pc, il tablet o lo smartphone, in genere con i dispositivi digitali. Ciò nondimeno deve essere un accesso regolamentato: presentarsi agli uffici senza prenotazione, e quindi senza appuntamento si rischia di alimentare incomprensioni e malintesi”.

Scelta del medico: i numeri di Desio

Allo sportello Scelta e Revoca di Desio, nella settimana fra il 10 e il 14 ottobre gli accessi con prenotazione sono stati 25; quelli pretesi senza appuntamento 27, andando a discapito dei soggetti più fragili.

“Ringrazio Asst Brianza per il modello organizzativo e invito i cittadini a rispettare le regole previste sull’accesso regolamentato per il servizio di Scelta e Revoca – ha detto Simone Gargiulo, sindaco di Desio – è dovere di ogni amministratore coinvolto, sensibilizzare la cittadinanza con una corretta comunicazione per evitare inutili incomprensioni“.

Scelta del medico: i contatti di Asst Brianza

Gli appuntamenti “in presenza”, sono prenotati dagli operatori degli uffici di “Scelta e Revoca”. Di seguito le informazioni utili: Meda: sceltarevoca.meda@asst-brianza.it; contact center: telefono 0362 984800, attivo il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle12.30; Lentate sul Seveso: sceltarevoca.lentate@asst-brianza.it, contact center: telefono 0362 984826, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; Seregno: sceltarevoca.seregno@asst-brianza.it; contact center: telefono 0362 984767, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30; Desio: sceltarevoca.desio@asst-brianza.it, contact center: tel. 0362 383614, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.