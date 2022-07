Scelta del medico, Asst Brianza estende il modello online e in presenza

A proposito della comunicazione del sindaco di Seregno di alcune settimane fa circa la modalità di funzionamento dello sportello di “scelta e revoca” di via Stefano da Seregno e dei “limiti” che a suo dire sono emersi nell’ultimo periodo, Asst Brianza ha spiegato che le ultime settimane di sperimentazione hanno dato esito positivo ed è pertanto intenzione estendere il modello misto online – su prenotazione in tutti gli sportelli di scelta e revoca sul territorio.

Scelta del medico: da settembre anche a Seregno, con lo sportello chiuso da due anni

La direzione socio sanitaria dell’azienda ha anticipato che anche allo sportello del comune di Seregno verrà adottata tale modalità a partire dal mese di settembre. La direzione di Asst Brianza ha spiegato che “durante l’emergenza Covid è stata messa in atto una modalità on line per la gestione delle pratiche di scelta e revoca, al fine di continuare ad assicurare il servizio ai cittadini, in un momento in cui la mobilità era inibita e l’accesso alle strutture sanitarie era raccomandato solo in casi di urgenza”.

Scelta del medico, esperienza onlineha avuto esito positivo

“L’esperienza – viene ricordato all’Asst – ha avuto un esito positivo e la proposta è stata colta in modo positivo dalla maggioranza dei cittadini, dal momento che consente loro di presentare la domanda 7 giorni su 7, nella fascia oraria preferita, avendo la certezza di evasione della pratica ordinariamente entro 3 giorni”.

Di qui il proposito di “continuare ad adottare modelli organizzativi orientati ad evitare assembramenti e a ridurre accessi presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, proseguendo con la gestione on line del processo di scelta e revoca”, anche perché nelle ultime settimane si assiste ad una crescita dei contagi.

Scelta del medico, ma difficoltà per un 10% della popolazione

Asst Brianza riconosce di aver riscontrato difficoltà nell’accesso alla modalità on line da parte di una parte della popolazione più fragile, inferiore al 10% del totale di coloro che fanno accesso a scelta e revoca.

Scelta del medico, si estende la sperimentazione avviata a Meda e Lentate sul Seveso

Così dal maggio scorso era stata avviata “una sperimentazione di accesso su prenotazione agli sportelli nei comuni di Meda e Lentate sul Seveso, che prevedeva la disponibilità di slot, dimensionati sulla base della quota di persone che richiedono la gestione della pratica in presenza, da dedicare alle persone più fragili che hanno difficoltà all’accesso on line. Questa modalità si affianca alla gestione on line, che viene mantenuta e che si continua a raccomandare alla maggioranza della popolazione. I due comuni hanno partecipato attivamente all’iniziativa, contribuendo a dare una corretta comunicazione ai propri cittadini, in particolare sensibilizzando nel dedicare gli slot alla popolazione più fragile”.