Salute: screening senologico, Spazio Lilt Mobile alla Bcc di Barlassina

Lo Spazio Lilt Mobile a Barlassina mercoledì 8 marzo per uno screening senologico gratuito (con visita e mammografia con tomosintesi) dedicato a associate, clienti e collaboratrici di Bcc Barlassina e di Groane Vita. L’appuntamento è nell’area parking di via Colombo 1, l’iniziativa è accessibile tramite prenotazione e fino a esaurimento posti.

Spazio Lilt Mobile alla Bcc di Barlassina: continua la collaborazione

Lo annuncia la Banca di credito cooperativo nell’ambito della importante collaborazione che ha già portato l’istituto a sostenere le iniziative di Lilt con un contributo decisivo per allestire un nuovo e attrezzato spazio dedicato alle visite senologiche e alle mammografie (“Sala Mammografia BCC Barlassina”) all’interno della nuova Casa Lilt in via San Gottardo 36 a Monza, riaperta a dicembre e completamente dedicata alla prevenzione, alla cura e all’accompagnamento di pazienti e famiglie in ambito oncologico.

Spazio Lilt Mobile alla Bcc di Barlassina: la giornata dell’8 marzo

La giornata dell’8 marzo è organizzata dalla cooperativa di credito con Groane Vita e LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), sezione provinciale di Milano, Monza e Brianza.