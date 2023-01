Monza: le cure più umane, Massimo Recalcati al teatro Manzoni con Lilt

In occasione del Word Cancer Day 2023 Lilt Milano Monza Brianza organizza giovedì 2 febbraio alle 21 al teatro Manzoni di Monza una lectio magistralis sul tema “La cura è umana quando è preservata la differenza, l’eterogeneità tra il nome proprio e il numero. Il problema dell’umanizzazione è di non dimenticare che dietro il numero c’è il volto”. Il relatore sarà lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, docente nelle Università di Pavia e di Verona e supervisore clinico presso diverse istituzioni sanitarie.

Monza: le cure più umane, la relazione terapeutica

L’iniziativa aiuterà a comprendere come la relazione terapeutica sia di fatto un incontro fra persone, ciascuna con le sue peculiarità, il paziente che chiede aiuto e il professionista in grado di darglielo. Un approccio caro alla Lilt che, nel suo impegno costante e quotidiano, mette in primo piano il malato in tutti i suoi aspetti, compresi quelli psicologici e relazionali, ancora prima della sua malattia.

Monza: le cure più umane, nuova iniziativa Casa Lilt

A conferma di ciò, Casa Lilt, il nuovo polo di prevenzione e assistenza oncologica di Monza e della Brianza aperto a Monza lo scorso dicembre, avvierà nelle prossime settimane servizi socio-assistenziali per i pazienti oncologici del territorio, grazie alla presenza di una assistente sociale, ogni giovedì e venerdì. A seguire partirà anche un servizio di supporto psicologico per i pazienti e i loro famigliari. Lilt focalizza la sua attenzione anche sugli aspetti socio-economici, con servizi che permettono di ridurre l’impatto del tumore sulla qualità di vita dei pazienti oncologici. L’ingresso alla Lectio Magistralis, che gode del patrocinio del Comune di Monza, è libero e gratuito.