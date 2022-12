Monza, ecco Casa Lilt: cinque piani per la prevenzione

Apre i battenti sabato 3 dicembre in via San Gottardo 36 Casa Lilt, il polo di prevenzione oncologica per la Brianza della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Monza, ecco Casa Lilt: i numeri

Il centro- che si sviluppa su cinque piani, è dotato di sette sale mediche, una palestra per la riabilitazione, due sale per la fisioterapia, uno studio di psiconcologia oltre ad alcuni uffici dedicati all’attività di Lilt sul territorio.

Casa Lilt avrà a disposizione apparecchiature diagnostiche di ultima generazione per eseguire prestazioni per la prevenzione secondaria, la cosiddetta diagnosi precoce delle malattie oncologiche (senza dimenticare le valutazioni del rischio cardiovascolare) e un team medico altamente specializzato.

Monza, ecco Casa Lilt: il programma

All’inaugurazione saranno presenti, oltre alle autorità cittadine, il presidente Lilt Milano Monza Brianza Marco Alloisio, il direttore sanitario Lilt Gianfranco Scaperrotta, la giornalista e ambassador Lilt Stefania Andriola e alcuni testimonial che hanno preso parte alla campagna di comunicazione.

Casa Lilt sarà aperta a tutti coloro che vorranno visitarla fino alle 18. A Monza Lilt è presente da cinquant’anni, dal 1972. La sua prima sede si trovava in via Lecco. Nel 2003 è approdata in via San Gottardo nella palazzina ora rimodernata.