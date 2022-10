“A touch of pink”, successo per l’evento Lilt a Monza

Anche nei momenti più piacevoli come quello dell’aperitivo si può fare del bene. Giovedì sera il Manzoni16SpazioEventi ha ospitato “A touch of pink”, un aperitivo in rosa organizzato da Lilt Milano Monza Brianza, con il sostegno del Gruppo Meregalli e di Generali Agenzia Largo 25 aprile, per raccogliere fondi per i lavori di ristrutturazione della palazzina di via san Gottardo destinata a diventare dal 1° dicembre Casa Lilt.

“A touch of pink” a Monza: raccolti 7.500 euro per Casa Lilt

Una palazzina che l’associazione ha ricevuto da un lascito di una donatrice, mancata proprio il 6 ottobre di qualche anno fa. L’evento ha permesso di raccogliere più di 7.500 euro destinati al 100% alla struttura. A condurre la serata la giornalista, monzese di adozione, Stefania Andriola, molto vicina alla Lilt e sensibile alle tematiche della prevenzione.

“A touch of pink”: la testimonianza di Miss Coraggio

Testimonial dell’evento la ventenne Marta Fenaroli, eletta Miss Coraggio al concorso Miss Italia 2022, che ha sfoggiato la sua fascia di “reginetta” e ha raccontato la sua esperienza.

“Subito dopo il lockdown – ha rivelato – ero andata a fare una gita al lago con i miei amici. Ci siamo fatti delle foto e guardando le mie ho notato che avevo un rigonfiamento alla gola, un particolare del quale non mi ero mai accorta”. Gli accertamenti effettuati nei giorni successivi avevano dato un verdetto assai preoccupante. Marta era stata colpita da una grave malattia del sangue. Ma lei non si è persa d’animo. Ha affrontato il percorso di cure e ora studia medicina per “poter restituire un domani agli altri tutto il bene che ho ricevuto dai medici che mi hanno curato”.

“A touch of pink”: gli ospiti presenti, “Cassius Clay” in rosa va all’asta

Presenti alla serata anche l’illusionista Giucas Casella, l’attrice e show girl Sarah Altobello, il comico Edoardo Romano e il manager dei vip Tony Toscano. L’artista Filippo Bragatt ha realizzato nel corso dell’evento un ritratto di Cassius Clay in rosa.

“Il pugile per eccellenza – ha spiegato – che con questo colore rivela un lato femminile e che con i suoi pugni vuole mettere ko il cancro”. L’opera sarà messa in vendita al Gala Dinner che si terrà giovedì 27 ottobre nella sede del gruppo Meregalli.