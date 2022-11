Prevenzione maschile: con Lilt visite gratuite a Monza e Giussano

Visite gratuite dedicate alla prevenzione maschile. Dopo il mese del “nastro rosa” ricco di iniziative per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Milano Monza Brianza scende nuovamente in campo rivolgendosi agli uomini, spesso restii a prendersi cura di sé stessi.

Prevenzione maschile: novembre è il mese azzurro di “MoveMen”

Novembre è il mese azzurro e torna “MoveMen”, l’iniziativa di Lilt dedicata alla salute al maschile, con la consapevolezza che la prevenzione non deve fermarsi mai e diventare un’abitudine costante per donne e uomini. A Monza e a Giussano, oltre che in alcune piazze di Milano e della sua area metropolitana, arriverà uno spazio mobile dove saranno presenti alcuni medici specialisti che effettueranno controlli gratuiti: screening cardiologici, visite urologiche e di prevenzione dei tumori della pelle.

L’invito rivolto agli uomini è quello di effettuare regolarmente dei controlli – che in questo caso sono gratuiti – sensibilizzandoli sul fatto che la differenza arriva sempre dai controlli periodici e dalla possibilità di una diagnosi precoce.

Prevenzione maschile: l’ambulatorio in Brianza

L’ambulatorio su quattro ruote, che girerà le piazze grazie al sostegno di Fondazione Rocca, sarà a Monza in piazza Roma (Arengario) martedì 22 novembre e a Giussano in via De Gasperi (lato ufficio postale) mercoledì 23. Non è necessario prenotare. L’ambulatorio mobile sarà attivo in ogni tappa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le visite sono disponibili sino ad esaurimento posti.