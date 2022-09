Rincari, i consigli di Acel Energie: “Giù la temperatura dell’acqua per non miscelarla”

Rincari energetici, come risparmiare? I professionisti di Acel Energie, che dal primo ottobre assume la denominazione di Acinque Energia, ogni venerdì, sui siti internet e i profili social, forniscono consigli pratici per risparmiare e cautelarsi dal vertiginoso rialzo dei costi dell’energia, determinato dalla congiuntura e dalla crisi internazionale, che si ritrovano in bolletta. “Si tratta di piccoli accorgimenti, che magari fanno sorridere – spiega Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie – Ma, per dire, spegnare i led ai prezzi attuali può arrivare a valere vale 15 euro al mese e non comporta alcuna fatica”.

Acel Energie, ecco come risparmiare: i suggerimenti dei dipendenti

A fare da testimonial della campagna a beneficio delle famiglie sono i dipendenti stessi dell’azienda, persone che i clienti trovano agli sportelli. “Come squadra ci siamo divertiti a registrare queste pillole – commenta a nome di tutti Andrea Grimaldi, responsabile del Front office -, ma lo abbiamo fatto con spirito di servizio, la consideriamo un’iniziativa responsabile e doverosa”.

Acel Energie, ecco come risparmiare:

Approntato un decalogo di consigli: “siamo partiti, credo per primi o quasi a livello nazionale, un anno fa, ma la crisi era già esplosa, eravamo in pieno inverno, troppo tardi per adottare alcune delle misure suggerite. Quest’anno siamo partiti per tempo“. Tra le piccole attenzioni c’è l’utilizzo di lampadine a basso consumo oppure: “abbassare la temperatura dell’acqua calda in modo che quando facciamo la doccia non siamo costretti a miscelarla con quella fredda”.