Gas ed elettricità: come risparmiare 1.600 euro di bollette di casa all’anno

Tre decaloghi per tentare di mettere un freno, nel conto corrente, ai rincari dell’energia. E per farlo sia a casa, sia al lavoro, sia alla guida dell’auto di fronte al boom a tripla cifra, ricorda la società monzese Energy Saving, dell’elettricità (800 euro/Mwh), affiancato dal “costo stratosferico” del metano arrivato a 3 euro al metro cubo. “Un rincaro quasi drammatico e che ci mette di fronte alla inevitabile necessità di ponderare bene le scelte energetiche che ogni giorno compiamo a casa, alla guida e al lavoro. Oggi anche il non spegnere la luce di una stanza, scelta che sino a pochi mesi fa potevamo compiere senza troppi patemi d’animo, diventa un vero e proprio lusso agli attuali esorbitanti costi della materia prima energetica, da non poter quasi più permetterci” scrive la realtà di consulenza monzese.

Decalogo del risparmio energetico domestico 2022 – Energy Saving Spa

Gas ed elettricità: i tre decaloghi

Nasce così la scelta di “raggruppare i più semplici comportamenti virtuosi a costo zero realizzando e mettendo gratuitamente a disposizione sul proprio sito alla pagina www.energysaving.it/decaloghi-energetici-a-costo-zero/ tre Decaloghi per il Risparmio Energetico: in ambito domestico, alla guida e sul posto di lavoro. Questi Decaloghi condensano in pratici consigli alla portata di tutti le accortezze che evitano sprechi e massimizzano l’efficienza nell’uso di una risorsa diventata assai preziosa: l’energia per l’appunto”. Si tratta di piccole grandi di decisioni che si possono mettere in pratica sistematicamente per abbassare il consumo di energie, di qualunque genere si tratti, adottando “un atteggiamento responsabile al fine di generare risparmi e ottimizzare le risorse”.

Secondo Energy Saving, nulla di nuovo, ma d’un tratto una urgenza che può essere addirittura quantificata: nelle case, per esempio, si può stimare un risparmio annuale fino a 1.600 euro mettendo in pratica i suggerimenti. “Di fatto”, dicono, “erogandoci una vera e propria tredicesima, una mensilità in più che possiamo ottenere a costo zero comportandoci virtuosamente tra le nostre mura di casa”.

Decalogo del risparmio energetico alla guida 2022 – Energy Saving Spa

E ancora: “Importanti sono peraltro anche i benefici dai comportamenti virtuosi alla guida (750 euro/anno) e soprattutto in ambito lavorativo, ove la taglia energetica dei macchinari utilizzati è solitamente ben più alta: un solo dipendente, usando l’energia in modo attento e razionale (ad esempio spegnendo apparecchiature non utilizzate, che magari restano accese per tutta la notte o per un intero weekend) può arrivare a far risparmiare sino a 1.300 kWh e 200 metri cubi di gas all’anno. Qualsiasi imprenditore, moltiplicando tali valori per il numero dei propri collaboratori, ha rapidamente modo di percepire quale risorsa di risparmio energetico ed economico sia annidata tra le pieghe dei tanti comportamenti distratti tenuti in azienda, nell’uso quotidiano dei macchinari”.

Risparmiare su gas e luce, ovunque

Decalogo del risparmio energetico in azienda 2022 – Energy Saving Spa

“Aprire il frigorifero è come aprire il portafoglio, dicevano le nonne”, ricorda la società monzese, perché la porta aperta significa consumare energia: quindi, aperto solo nel momento in cui serve e per quanto necessario, non spalancato a tempo indeterminato e inutile. E sempre in casa, le idee per risparmiare sul riscaldamento, per il gas della cucina, per l’acqua calda, per la luce, la lavatrice e la lavastoviglie, così come il forno e gli strumenti tecnologici. Scelte che, appunto, possono valere 1.600 euro all’anno, così come per 750 euro si possono tagliare i costi dell’auto. E poi in azienda: ascensori, luci, condizionamento, macchine non in servizio, stufe elettriche, pc, acqua, stampate inutili: quanti sono i margini di risparmio?