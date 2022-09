Monza, Acsm Agam diventa Acinque: “Rebranding per crescere ancora”

Una girandola di colori per richiamare la forza dell’energia. Acsm Agam ha svelato mercoledì pomeriggio il logo abbinato al nuovo nome della società, che dal primo ottobre si chiamerà Acinque. Un’operazione di rebranding, che corona il processo di integrazione sviluppato sui territori di Monza, Como, Varese, Sondrio e Lecco. Un processo iniziato prima del Covid e che durante la pandemia ha subito un inevitabile rallentamento per fare fronte alle priorità impellenti.

Acsm Agam ora è Acinque: 15mila clienti hanno partecipato al concorso per i nuovo logo

Anche i clienti sono stati protagonisti della novità. Ben quindicimila hanno partecipato al concorso lanciato la scorsa primavera: “Il futuro ha i tuoi colori” per scegliere il nuovo tratto distintivo della società. “I nostri clienti hanno accolto con favore il concorso– ha sottolineato l’amministratore delegato di Acel Energie Giovanni Perrone– Abbiamo scelto tutti i colori maggiormente votati per realizzare un simbolo che esprime unione e pluralità al tempo stesso”. Tra i partecipanti sono già stati estratti dieci fortunati che hanno ottenuto un bonus in bolletta, altri cinque saranno presto sorteggiati e più avanti ci saranno dei super baciati dalla fortuna che usufruiranno di bonus da 500 euro.

Acsm Agam ora è Acinque: nessun cambio nella organizzazione

Il nuovo nome Acinque non porterà alcun cambiamento nell’organizzazione interna, ma darà un ulteriore slancio, “una spinta a fare sempre di più per i nostri territori” come ha osservato il presidente Marco Canzi. “Questo cambiamento– ha affermato l’amministratore delegato Paolo Soldani– ha una duplice valenza anche dal punto di vista comunicativo. I nostri dipendenti si sentiranno parte di un’unica famiglia con un unico nome e un unico brand. Inoltre, il nuovo nome e il nuovo logo risulteranno più efficaci verso l’esterno. Noi abbiamo sempre messo la faccia, ma, in questo caso, si può dire che sarà una sola e riconoscibilissima faccia!”.

Acsm Agam ora è Acinque: la sede legale della società resterà a Monza

La sede legale resterà a Monza e proprio nella città di Teodolinda la società ha festeggiato il nuovo brand con una serata in una Villa Reale illuminata. “Anche in questo modo-ha ribadito Soldani-vogliamo celebrare e valorizzare la bellezza del territorio”. Per presentare il nuovo look Acinque farà un tour nei suoi territori di riferimento. Il battesimo sarà in centro Monza nel primo fine settimana di ottobre con un Acinque Village dove sarà allestito un percorso per scoprire tutti i servizi del gruppo e per fare giocare i bambini in modo intelligente, sensibilizzandoli sul corretto uso dell’energia e dell’ambiente.

Acsm Agam ora è Acinque: “Forniture alle migliori condizioni nonostante i rincari”

La futura Acinque vuole tranquillizzare i propri clienti in questo momento difficile: “Cercheremo di garantire le forniture alle migliori condizioni possibili nonostante i rincari– ha assicurato Perrone-e con i prezzi pattuiti. Ciò dimostra l’affidabilità del nostro gruppo”. La società, che non è produttrice, ma acquirente, sta svolgendo anche una campagna per rendere più consapevoli i propri clienti sull’utilizzo dell’energia fornendo consigli e suggerimenti per un consumo virtuoso e più “risparmioso”. “La nostra capillare rete di sportelli-ha concluso Soldani- si pone come un interlocutore efficace per tutti. I nostri clienti vedono delle persone, non parlano con call center. A loro possono chiedere informazioni e delucidazioni anche per quel che riguarda le rateizzazioni delle bollette. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo riteniamo fondamentale essere ancora più vicini al nostro territorio”.