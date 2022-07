Contrasto nuove povertà, otto progetti per 987mila euro

Otto progetti per 987.000 euro in aiuto alle famiglie fragili e gli adulti vulnerabili. È il risultato della seconda tranche del fondo “Contrasto nuove povertà” istituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e la stessa Fondazione della Comunità MB. Ma non solo. Le risorse a favore del fondo sono state implementate anche grazie al contributo di singoli donatori privati (Acsm Agam, BrianzAcque e AEB) per un totale di 2,5 milioni di euro per il triennio 2021 – 2023.

Contrasto nuove povertà, fondo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

Le otto nuove iniziative selezionate si realizzeranno sul territorio di Monza e Brianza, «con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, la povertà economica e quella digitale», spiegano dalla Fondazione della Comunità MB. Destinatari delle azioni saranno preadolescenti e adolescenti e adulti vulnerabili.

Un progetto ramificato e ambizioso che coinvolge 141 enti che risultano a diverso titolo presenti nelle iniziative: dalle cooperative sociali alle associazioni del terzo settore, sportive e culturali ma anche scuole, istituti religiosi ed enti pubblici.

«L’accordo triennale con Fondazione Cariplo mette a terra un sostegno concreto nei diversi territori in cui operiamo», hanno spiegato Marco Canzi e Paolo Busnelli, presidente e vicepresidente di Acsm Agam.

«Il periodo che stiamo affrontando ha fatto emergere una crescente necessità di collaborazione tra i diversi attori della società civile al fine di contrastare le diverse forme di povertà», aggiunge Loredana Baracchitta, presidente AEB. «Il Fondo povertà al quale abbiamo aderito rappresenta una iniziativa per aiutare chi già soffre nella nostra comunità e per prevenire e costruire in vista del futuro e di una ripartenza possibile», ha commentato Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque.

Fino ad oggi il Fondo ha stanziato più di 1 milione 800.000 euro per la realizzazione di quattordici progetti. Il Fondo è aperto e chiunque può contribuire con donazioni e incrementare così le risorse a disposizione della comunità. Le modalità di donazione sono disponibili sul sito fondazionemonzabrianza.org.