Premiati nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli gli studenti vincitori del concorso dal titolo “Le Foibe, la strage di Vergarolla e il conseguente Esodo giuliano, fiumano e dalmata: come gli esuli hanno affrontato la sfida di ricostruire la propria esistenza in Lombardia e nel mondo”, bandito dal consiglio regionale della Lombardia per gli studenti delle scuole medie e superiori lombarde.

Regione: premiati gli studenti vincitori del concorso per il Giorno del Ricordo, 145 coinvolti

Hanno partecipato quest’anno diverse scuole secondarie di primo e secondo grado delle province di Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza e Varese: sono stati presentati 18 lavori individuali e di gruppo con il coinvolgimento di 145 studenti (qui tutti i vincitori)

I vincitori e i loro insegnanti prenderanno parte a un viaggio premio di istruzione di tre giorni a Redipuglia e sui luoghi del martirio delle popolazioni giuliano-dalmate-istriane.

Regione: premiati gli studenti vincitori del concorso per il Giorno del Ricordo, la cerimonia

La cerimonia di premiazione è stata introdotta dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani e ha visto la testimonianza dell’esule istriana Marisa Brugna, oltre agli interventi di Anna Maria Crasti dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia e del rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale Andrea Saba. Presente anche il vice presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino.